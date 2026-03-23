17 trường hợp nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì ở Quảng Ngãi

Thứ Hai, 22:42, 23/03/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Nhiều người dân tại tỉnh Quảng Ngãi phải nhập viện với các triệu chứng đau bụng, nôn mửa sau khi ăn bánh mì, nghi do ngộ độc thực phẩm. Ngành Y tế tỉnh Quảng Ngãi đã vào cuộc điều tra, bước đầu ghi nhận 17 trường hợp nghi bị ngộ độc. Hiện sức khỏe các bệnh nhân cơ bản ổn định.

Chiều 23/3, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận 11 trường hợp có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm, liên quan việc ăn bánh mì. Các bệnh nhân nhập viện rải rác trong ngày với các triệu chứng như đau bụng, nôn mửa, mệt mỏi. Qua khai thác thông tin ban đầu, tất cả đều cho biết đã ăn bánh mì trước khi xuất hiện dấu hiệu bất thường.

Ông Nguyễn Đình Tuyến, Giám đốc Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết, bước đầu các trường hợp đều có biểu hiện ngộ độc thực phẩm; tuy nhiên, để xác định chính xác nguyên nhân cần tiến hành xét nghiệm mẫu. Hiện chưa ghi nhận trường hợp nào nặng, song các bệnh nhân có dấu hiệu ngộ độc cần được theo dõi sát sao.

Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh viện đã triển khai điều trị theo phác đồ ngộ độc thực phẩm, gồm bù nước, điện giải và sử dụng thuốc theo chỉ định; tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe của các bệnh nhân.

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhân nghi ngộ độ thực phẩm sau khi ăn bánh mì. Ảnh: Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Ông Đỗ Ngọc Hòa, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ngãi thông tin, các cơ quan chức năng đã tiến hành niêm phong, lấy mẫu tại điểm bán bánh mì ở xã Tịnh Khê, nơi nghi là nguồn gây ra vụ việc. Công tác truy vết cũng đang được triển khai để xác định nguyên nhân.

Hiện các bệnh nhân đang được điều trị tại nhiều cơ sở y tế, gồm: 11 ca tại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, 1 ca tại Bệnh viện Phúc Hưng và 5 ca tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi.

Lãnh đạo ngành y tế cho biết, trước mắt các bệnh viện được yêu cầu tập trung tối đa cho công tác điều trị, hạn chế thấp nhất các biến chứng nặng.

Song song đó, lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương và công an xã tiếp tục điều tra, làm rõ nguồn gây ngộ độc; không loại trừ khả năng liên quan đến các loại thực phẩm khác. Các mẫu thực phẩm cùng mẫu bệnh phẩm của bệnh nhân sẽ được gửi đến Viện Pasteur Nha Trang để xét nghiệm, xác định tác nhân gây bệnh.

Ông Phạm Quốc Vương, Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết, các trường hợp đau bụng xuất hiện từ chiều 20/3. Tuy nhiên, do nhận định ban đầu là triệu chứng thông thường nên vụ việc chưa được báo cáo kịp thời. Theo ông Phạm Quốc Vương, nguồn nghi vấn liên quan đến một người bán bánh mì bằng xe đẩy, thường bán tại khu vực Sơn Mỹ, thôn Tư Cung, xã Tịnh Khê. 

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tin liên quan

Động đất 3,6 độ Richter ở xã Măng Bút, rung lắc lan xa tới ven biển Quảng Ngãi

VOV.VN - Trận động đất 3,6 độ Richter xảy ra tối 21/3 tại khu vực xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi (huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum cũ) gây rung lắc trong bán kính khoảng 80km. Nhiều người dân ven biển Quảng Ngãi lần đầu cảm nhận rõ rung chấn kéo dài vài giây.

Hỗ trợ giống cây sâm Ngọc Linh giúp thanh niên Quảng Ngãi khởi nghiệp

VOV.VN - Hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế bền vững dưới tán rừng, tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ giống cây sâm Ngọc Linh giúp thanh niên vùng cao khởi nghiệp. Chương trình còn trang bị kiến thức, kỹ thuật, góp phần hình thành lực lượng trẻ dám nghĩ, dám làm từ dược liệu đặc hữu của địa phương.

Quảng Ngãi: 2 người bị thương do sự cố phóng điện đường dây 110kV

VOV.VN - Công an xã Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi đang xác minh vụ tai nạn lao động xảy ra tại khu vực núi Rộc Tông, thôn Làng Giấy – Dốc Mốc, xã Ba Tơ (huyện Ba Tơ cũ) làm 2 người bị thương nặng.

