Quảng Ngãi kiểm tra vùng lúa bị xâm nhập mặn

Những ngày qua, cánh đồng Khê Xuân, thôn Mỹ Lại, xã Tịnh Khê phủ một màu vàng úa. Thay vì màu xanh của lúa đang trong thời kỳ sinh trưởng, nhiều thửa ruộng chỉ còn những khóm lúa héo rũ, thân khô dần rồi chết.

Một số ruộng lúa ở xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi bị hư hỏng do nhiễm mặn.

Ông Trần Ngọc Thắng, trú thôn Mỹ Lại cho biết, vụ hè thu năm nay, gia đình gieo sạ hơn 2 sào lúa. Mọi năm nguồn nước phục vụ sản xuất vẫn bảo đảm, xâm nhập mặn nếu có cũng xuất hiện muộn. Năm nay, nước mặn xâm nhập sớm khiến nhiều diện tích phải gieo sạ nhiều lần nhưng vẫn không đạt kết quả.

Ông Trần Ngọc Thắng cho biết thêm: "Nước nhiễm mặn và nhiễm phèn nên bà con nhân dân sạ đi, sạ lại rất nhiều lần, có những đám bỏ hoang vì nhiễm mặn quá nhiều. Đề nghị các cấp, các ngành có thẩm quyền tạo điều kiện để thời gian tới bà con sản xuất tốt hơn".

Theo UBND xã Tịnh Khê, hiện có 29 hộ dân tại thôn Mỹ Lại có lúa bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn, với tổng diện tích khoảng 4,5 héc ta. Nhiều diện tích thiệt hại gần như hoàn toàn. Chính quyền xã Tịnh Khê đang theo dõi diễn biến độ mặn trên các tuyến kênh mương để kịp thời thông báo cho người dân; hướng dẫn bà con tận dụng nguồn nước ngọt hiện có để gieo sạ lại những diện tích còn khả năng phục hồi, đồng thời thống kê thiệt hại để có phương án hỗ trợ.

Ruộng lúa bị nhiễm mặn.

Ông Nguyễn Hoài Thanh, Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Khê cho biết, về lâu dài, địa phương kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi và các ngành chức năng đầu tư các giải pháp bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất:

"Chúng tôi tuyên truyền để bà con tiến hành gieo sạ lại, bảo đảm sản xuất vụ hè thu. Đồng thời, xã cũng tổng hợp kiến nghị UBND tỉnh Quảng Ngãi và các ngành chức năng liên quan kịp thời khắc phục sự cố hệ thống cấp, thoát nước, bảo đảm việc tưới tiêu và tiêu thoát nước phục vụ sản xuất của người dân", ông Nguyễn Hoài Thanh cho biết thêm.

Qua kiểm tra thực tế, cơ quan chuyên môn xác định một số diện tích lúa ở vùng trũng đã chết hoàn toàn, nhiều diện tích khác xuất hiện hiện tượng đầu lá khô, rễ thâm đen, cây sinh trưởng kém. Khu vực này nằm giáp vùng nước mặn, thường xuyên chịu ảnh hưởng của thủy triều, trong khi đất sản xuất bị nhiễm phèn. Nắng nóng kéo dài thời gian qua làm tình trạng xâm nhập mặn diễn biến nghiêm trọng hơn.

Cây lúa khô héo.

Cơ quan chuyên môn nhận định nguyên nhân chính khiến lúa chết là do đất và nguồn nước bị nhiễm mặn, nhiễm phèn. Chi cục Trồng trọt, Bảo vệ thực vật và Quản lý chất lượng tỉnh Quảng Ngãi đề nghị UBND xã Tịnh Khê hướng dẫn nông dân tháo cạn nước trong ruộng, đưa nước ngọt vào rửa mặn, rửa phèn từ 2 đến 3 lần; bón vôi nông nghiệp kết hợp phân lân để cải tạo đất..., góp phần hạn chế thiệt hại và ổn định sản xuất.