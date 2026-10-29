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Quảng Ngãi điều động, luân chuyển nhiều cán bộ sở, ngành, địa phương

Thứ Năm, 11:58, 29/10/2026
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VOV.VN - Sáng nay (29/10), Tỉnh ủy Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Lữ Ngọc Bình, Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi công bố các quyết định về điều động, luân chuyển, tiếp nhận và phân công cán bộ.

Cụ thể, ông Trần Hoài Thu thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng nhiệm kỳ 2025 - 2030 để điều động đến công tác tại UBND tỉnh Quảng Ngãi; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 02/11/2026 và nhận nhiệm vụ theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi.

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Ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi trao quyết định và tặng hoa chúc mừng cán bộ được luân chuyển, điều động vị trí mới. Ảnh: NGỌC ĐỨC

Ông Trần Đức Hùng thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia nhiệm kỳ 2025 - 2030 để điều động đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi kể từ ngày 02/11/2026.

Ông Nguyễn Quang Thạch, Phó Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 02/11/2026.

Ông Nguyễn Đức Hương, Phó Giám đốc Sở Xây dựng được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 02/11/2026.

Ông Trần Đăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn được luân chuyển về công tác tại xã Sơn Tây Thượng; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Sơn Tây Thượng nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 02/11/2026.

Ông Nguyễn Quốc Việt, Tỉnh ủy viên, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ngãi, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh Quảng Ngãi nhiệm kỳ 2025 - 2030 để nhận nhiệm vụ mới theo phân công của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ông Phạm Ngọc Thành, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi được luân chuyển về công tác tại xã Ba Gia; chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Ba Gia nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 02/11/2026.

Ông Phạm Xuân Vinh, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh được tiếp nhận đến công tác tại Tổ nghiên cứu chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy kể từ ngày 02/11/2026.

Ông Hoàng Trung Thông, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Dung Quất và các Khu Công nghiệp Quảng Ngãi được phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Đăk Kôi nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 02/11/2026.

Bà Trần Thị Yến thôi tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Đăk Mar nhiệm kỳ 2025 - 2030; được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy xã Ngok Tụ nhiệm kỳ 2025 - 2030 kể từ ngày 02/11/2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Hồ Văn Niên, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu các cán bộ nhận nhiệm vụ mới sớm nắm bắt tình hình, nghiên cứu kỹ đặc điểm địa bàn, sâu sát cơ sở, gần dân, lắng nghe ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với tập thể cấp ủy, các cán bộ cần xác định rõ những vấn đề trọng tâm, xây dựng giải pháp thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế. Trong thực hiện nhiệm vụ, các cán bộ cần giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, xây dựng đoàn kết nội bộ, đề cao trách nhiệm nêu gương, nói đi đôi với làm; chủ động đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện nghị quyết. Đối với những vấn đề khó, phức tạp, cần chủ động nghiên cứu, đề xuất hướng xử lý, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, cũng không chủ quan, nóng vội.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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