Quảng Ngãi thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra thực thi công vụ

Thứ Năm, 18:16, 14/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa ban hành quyết định thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra, đôn đốc nâng cao hiệu quả thực thi công vụ trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, ông Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi được giao làm Tổ trưởng. Ông Võ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ phó. Tổ công tác có 17 thành viên là lãnh đạo, cán bộ của nhiều sở, ngành và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

quang ngai thanh lap to cong tac lien nganh kiem tra thuc thi cong vu hinh anh 1
Ông Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi làm Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành kiểm tra thực thi công vụ tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, khắc phục hạn chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đáng chú ý, việc kiểm tra tập trung vào chỉ số KPI liên quan nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, phục vụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10%/năm trở lên.

Theo quyết định, định kỳ 6 tháng và hàng năm, Tổ công tác liên ngành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và  tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

quang ngai thanh lap to cong tac lien nganh kiem tra thuc thi cong vu hinh anh 2
Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ công tác được giao kiến nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, thực hiện thiếu nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan thường trực của Tổ công tác, chịu trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc và phương tiện phục vụ hoạt động.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Quảng Ngãi phê bình 16 địa phương giải ngân đầu tư công đạt 0%
VOV.VN - Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình 16 xã, phường có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mức 0%, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm nếu tiếp tục chậm tiến độ.

VOV.VN - Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa phối hợp tìm kiếm một nạn nhân bị đuối nước tại khu vực thác Cooi Rửa, thôn Vi Xây, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi.

VOV.VN - Bé trai 5 tuổi ở xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi bị chó cắn ở vùng đầu, gây vết thương lớn và mất nhiều máu.

