Quảng Ngãi thành lập Tổ công tác liên ngành kiểm tra thực thi công vụ

Theo quyết định, ông Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi được giao làm Tổ trưởng. Ông Võ Anh Tuấn, Phó Giám đốc Sở Nội vụ làm Tổ phó. Tổ công tác có 17 thành viên là lãnh đạo, cán bộ của nhiều sở, ngành và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Tổ công tác có nhiệm vụ kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ và thực hiện nhiệm vụ tại các cơ quan, đơn vị; kịp thời phát hiện, chấn chỉnh vi phạm, khắc phục hạn chế nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Đáng chú ý, việc kiểm tra tập trung vào chỉ số KPI liên quan nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công, phục vụ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị; góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng GRDP của tỉnh giai đoạn 2026 - 2030 đạt từ 10%/năm trở lên.

Theo quyết định, định kỳ 6 tháng và hàng năm, Tổ công tác liên ngành báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi và tham mưu, đề xuất biện pháp chỉ đạo, xử lý theo thẩm quyền.

Trung tâm phục vụ hành chính công xã Tịnh Khê, tỉnh Quảng Ngãi.

Tổ công tác được giao kiến nghị biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân thực hiện tốt nhiệm vụ; xử lý nghiêm các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức vi phạm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu nếu để xảy ra tình trạng chủ quan, lơ là, thực hiện thiếu nghiêm túc nhiệm vụ được giao.

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi là cơ quan thường trực của Tổ công tác, chịu trách nhiệm bảo đảm điều kiện làm việc và phương tiện phục vụ hoạt động.