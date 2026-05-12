Bé trai 5 tuổi bị chó cắn rách sâu vùng đầu ở Quảng Ngãi

Theo thông tin ban đầu, ngày 9/5, cháu L.D.H. (5 tuổi) ở thôn Xuân Mỹ, xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi được người nhà đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng hoảng loạn, vùng da đầu bị chó cắn rách sâu.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định, bệnh nhi có vết thương dài khoảng 25cm, lộ xương sọ và chảy nhiều máu.

Các bác sĩ tiến hành xử lý vết thương cho bé trai 5 tuổi.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành băng ép cầm máu, giảm đau, tiêm vắc xin phòng dại và chỉ định chụp X-quang để đánh giá tổn thương. Đồng thời, bệnh nhi được chuyển vào phòng mổ gây mê để cầm máu, cắt lọc vết thương và khâu tạo hình vùng đầu. Nhờ được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Ngoại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Bé trai 5 tuổi bị chó cắn thương tích ở vùng đầu.

Theo các bác sĩ, thời điểm nắng nóng hiện nay là giai đoạn nguy cơ bệnh dại gia tăng. Các gia đình cần thận trọng khi để trẻ nhỏ tiếp xúc với chó, mèo, nhất là khi không có người lớn giám sát. Khi trẻ bị động vật cắn hoặc cào, cần nhanh chóng rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy và đưa đến cơ sở y tế để tiêm phòng kịp thời nhằm hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Ngoài ra, người dân cần theo dõi vật nuôi trong nhiều ngày sau khi xảy ra vụ việc, không nên đánh chết hoặc để vật nuôi bỏ đi vì sẽ gây khó khăn cho việc theo dõi, đánh giá nguy cơ bệnh dại.