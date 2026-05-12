  Hà Nội
  Cao Bằng
  Sơn La
  Lai Châu
  Tuyên Quang
  Lào Cai
  Thái Nguyên
  Điện Biên
  Phú Thọ
  Bắc Ninh
  Quảng Ninh
  Hải Phòng
  Hưng Yên
  Ninh Bình
  Thanh Hóa
  Nghệ An
  Hà Tĩnh
  Quảng Trị
  Đà Nẵng
  Quảng Ngãi
  Gia Lai
  Đắk Lắk
  Khánh Hòa
  Lâm Đồng
  Đồng Nai
  TP. HCM
  Tây Ninh
  Đồng Tháp
  Vĩnh Long
  Cần Thơ
  An Giang
  Cà Mau
Bé trai 5 tuổi bị chó cắn rách sâu vùng đầu ở Quảng Ngãi

Thứ Ba, 15:04, 12/05/2026
VOV.VN - Bé trai 5 tuổi ở xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi bị chó cắn ở vùng đầu, gây vết thương lớn và mất nhiều máu.

Theo thông tin ban đầu, ngày 9/5, cháu L.D.H. (5 tuổi) ở thôn Xuân Mỹ, xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi được người nhà đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi trong tình trạng hoảng loạn, vùng da đầu bị chó cắn rách sâu.

Qua thăm khám, các bác sĩ xác định, bệnh nhi có vết thương dài khoảng 25cm, lộ xương sọ và chảy nhiều máu.

Các bác sĩ tiến hành xử lý vết thương cho bé trai 5 tuổi.

Các bác sĩ Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã tiến hành băng ép cầm máu, giảm đau, tiêm vắc xin phòng dại và chỉ định chụp X-quang để đánh giá tổn thương. Đồng thời, bệnh nhi được chuyển vào phòng mổ gây mê để cầm máu, cắt lọc vết thương và khâu tạo hình vùng đầu. Nhờ được cấp cứu kịp thời, hiện sức khỏe của bệnh nhi đã ổn định và được theo dõi, chăm sóc tại Khoa Ngoại Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi.

Bé trai 5 tuổi bị chó cắn thương tích ở vùng đầu.

Theo các bác sĩ, thời điểm nắng nóng hiện nay là giai đoạn nguy cơ bệnh dại gia tăng. Các gia đình cần thận trọng khi để trẻ nhỏ tiếp xúc với chó, mèo, nhất là khi không có người lớn giám sát. Khi trẻ bị động vật cắn hoặc cào, cần nhanh chóng rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy và đưa đến cơ sở y tế để tiêm phòng kịp thời nhằm hạn chế biến chứng nguy hiểm.

Ngoài ra, người dân cần theo dõi vật nuôi trong nhiều ngày sau khi xảy ra vụ việc, không nên đánh chết hoặc để vật nuôi bỏ đi vì sẽ gây khó khăn cho việc theo dõi, đánh giá nguy cơ bệnh dại.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
Tag: chó cắn bé trai 5 tuổi bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiêm vắc xin phòng dại vết thương mất máu
Ông Triệu Chàn Tá kể 72 giờ lạc giữa rừng, chú chó đi cùng không rời nửa bước

VOV.VN - "Hơn 3 ngày trong rừng, tôi không ăn, mệt thì ngủ trên tảng đá cao, tỉnh dậy lại đi tiếp" - ông Triệu Chàn Tá (58 tuổi) kể lại quá trình sinh tồn của mình trong rừng sau khi bị đi lạc.

Kho vật liệu của nhà dân ở TP.HCM đổ sụp sau hỏa hoạn

VOV.VN - Sáng 12/5, một vụ cháy đã xảy ra tại kho chứa vật liệu nằm trên đường DH 516 (xã Bàu Bàng, TP.HCM - trước là huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương). Cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động nhiều xe chuyên dụng để dập tắt ngọn lửa.

Chó thả rông nghi dại tấn công 6 người dân ở Nghệ An

VOV.VN - Sau khi liên tiếp tấn công 6 người trên địa bàn xã Quỳnh Anh (Nghệ An), con chó đã bị người dân địa phương đánh chết.

Chó nghi bị dại tấn công 12 người ở Lâm Đồng

VOV.VN - Chiều 5/5, UBND phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng (khu vực thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận cũ) cho biết, trên địa bàn ghi nhận có 12 người bị chó nghi bị dại tấn công gây thương tích.

31 ổ dịch dại bùng phát tại Đồng Nai, hiểm họa từ vấn nạn chó thả rông

VOV.VN - Trước tình trạng số ổ dịch dại gia tăng và ghi nhận nhiều trường hợp chó dại tấn công người, chính quyền địa phương tại tỉnh Đồng Nai đã ban hành lệnh cấm thả rông vật nuôi, đồng thời cảnh báo chủ nuôi có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

