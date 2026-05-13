Quảng Ngãi phê bình 16 địa phương giải ngân đầu tư công đạt 0%

Chiều 12/5, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 4/2026 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tháng Tư, 4 tháng đầu năm 2026 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5/2026.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 được Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh Quảng Ngãi là 7.300 tỷ đồng. Tính đến ngày 30/4/2026, toàn tỉnh giải ngân hơn 800 tỷ đồng, bằng 11,2% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Để thúc đẩy giải ngân trong thời gian tới, UBND tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ dứt điểm các tồn tại, vướng mắc liên quan đến xác định giá đất, thủ tục đầu tư, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm.

Tỉnh cũng yêu cầu từng chủ đầu tư chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân theo kế hoạch đã cam kết. Đồng thời, các địa phương phải phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác bồi thường, tái định cư, đẩy nhanh thi công các công trình trọng điểm trên địa bàn, bảo đảm đúng tiến độ đề ra.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi, trong 4 tháng đầu năm nay, thu ngân sách của tỉnh tăng so với cùng kỳ năm 2025 nhưng chi ngân sách lại giảm. Điều này cho thấy nhiều nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các dự án đầu tư công đang bị chậm tiến độ. Hiện nay, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng vẫn là khâu ách tắc nhất.

Tại phiên họp, ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, 16 xã, phường ở khu vực phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có tỷ lệ giải ngân mức 0%. Lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Ngãi phê bình các địa phương giải ngân 0%, đồng thời yêu cầu các chủ đầu tư chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh Quảng Ngãi nếu đến ngày 30/5 giải ngân chậm hơn mức bình quân chung của cả nước.

Ông Nguyễn Công Hoàng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Khâu ách tắc nhất vẫn là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vì vậy, tôi đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương và các chủ đầu tư phải phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi. Các bên cần phối hợp nhịp nhàng với nhau. Nguyên nhân vì sao nhiều dự án vẫn giậm chân tại chỗ? Các chủ đầu tư đều xác định cuối năm là thời điểm không thể thi công, nên công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng phải hoàn thành để đầu năm bước vào ‘thời điểm vàng’, ‘giờ vàng’ triển khai dự án. Thế nhưng, bây giờ đã tới tháng 5 mà nhiều dự án vẫn gần như đứng yên, giải ngân không đạt yêu cầu”.