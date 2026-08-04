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Quảng Ngãi tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động

Thứ Ba, 17:22, 04/08/2026
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VOV.VN - Chiều 4/8, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Lao động cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Quảng Ngãi chủ trì buổi lễ.

Tại buổi lễ, ông Tạ Công Dũng, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi đã công bố các quyết định của Chủ tịch nước về việc tặng thưởng Huân chương Lao động cho các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, Huân chương Lao động hạng Nhất được trao tặng ông Nguyễn Văn Hòa, nguyên Phó Bí thư Tỉnh ủy Kon Tum (cũ) và ông Nguyễn Việt Dũng, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum (cũ).

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Lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi trao Huân chương Lao động và tặng hoa, chúc mừng các đồng chí được Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Lao động.

Huân chương Lao động hạng Nhì được trao tặng ông Nguyễn Hữu Hải và ông Huỳnh Tấn Phục, đều là nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Kon Tum (cũ).

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, việc trao tặng Huân chương Lao động là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước đối với những cống hiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh trong suốt quá trình công tác.

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Ông Nguyễn Đức Tâm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi phát biểu tại buổi lễ.

Trên nhiều cương vị khác nhau, các đồng chí luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm, tận tụy với công việc; cùng tập thể lãnh đạo tỉnh đoàn kết, thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiều chủ trương, nhiệm vụ quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, nâng cao đời sống nhân dân và vị thế của địa phương.

Thanh Thắng/VOV-Miền Trung
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