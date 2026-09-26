Theo Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh, hiện nay thành phố có 3.932 trẻ khuyết tật, trong đó, một số em còn gặp khó khăn về kinh tế và điều kiện học tập.

69 học sinh khuyết tật Quảng Ninh nhận học bổng “Hoa Xương Rồng”. Khoản hỗ trợ này, góp phần giúp các gia đình giảm bớt chi phí, tạo điều kiện để học sinh khuyết tật tiếp tục học tập trong năm học mới.

Tại chương trình, 69 suất học bổng, mỗi suất 4 triệu đồng được trao cùng các phần quà cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. Tổng trị giá học bổng và các phần quà là hơn 282 triệu đồng. Khoản hỗ trợ này góp phần giúp các gia đình giảm bớt chi phí, tạo điều kiện để học sinh khuyết tật tiếp tục học tập trong năm học mới.

Với những học sinh khuyết tật đặc biệt nặng, không thể đến dự chương trình, Ban Tổ chức và đoàn công tác sẽ đến tận gia đình thăm hỏi, trao học bổng và quà tặng. Ông Lý Văn Thành - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh, mỗi suất học bổng “Hoa Xương Rồng” không chỉ mang giá trị vật chất mà còn gửi gắm sự sẻ chia, niềm tin và hy vọng đối với các em học sinh khuyết tật. Từ sự hỗ trợ đó, chương trình hướng tới động viên các em và gia đình vượt qua khó khăn, tiếp tục học tập, rèn luyện và hòa nhập cộng đồng.

Ông Lý Văn Thành và Hội Chữ thập đỏ thành phố Quảng Ninh cùng đoàn công tác của Quỹ Vì trẻ em khuyết tật Việt Nam đã trực tiếp thăm hỏi, động viên, trao quà cho em Vũ Văn Trung – Khuyết tật trí tuệ nặng.

"Đối với các em khuyết tật nặng mà không thể đến trực tiếp chương trình và các em ở xa địa bàn xã Quảng Hà, Quỹ cùng Hội Chữ thập đỏ sẽ đến để trao trực tiếp em. Mỗi suất quà, mỗi suất học bổng được trao đến các em không chỉ mang giá trị vật chất mà còn mang theo hơi ấm từ tình yêu thương, sự sẻ chia và kỳ vọng các em luôn vun đắp ước mơ, hoài bão, luôn nỗ lực, cố gắng và vươn lên trong cuộc sống và trân trọng sự quan tâm, chăm lo của cộng đồng xã hội, của các thầy cô giáo và cha mẹ mình", ông Lý Văn Thành cho biết thêm.