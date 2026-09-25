Đàn cá heo bất ngờ xuất hiện gần bờ biển Cái Chiên, Quảng Ninh

Hình ảnh đàn cá heo xuất hiện trên biển Cái Chiên (Quảng Ninh) lúc hoàng hôn gây ấn tượng mạnh với người dân và du khách

Khoảng 17h ngày 25/9, khi đoàn cán bộ UBND xã Cái Chiên rời nhiệm sở lên phà về đất liền thì bắt gặp đàn cá heo bơi gần vùng nước phía sau cảng Cái Chiên, thành phố Quảng Ninh. Đây là khu vực bến phà đang hoạt động.

Ông Bùi Thanh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Cái Chiên cho biết đàn cá khoảng 7 con, liên tục di chuyển, bơi sát khu vực mặt nước gần bờ. Đáng chú ý, một cá thể có màu trắng hồng nổi bật giữa đàn. Hình ảnh đàn cá heo được các cán bộ ghi lại khoảng 15 phút trước thời điểm phà rời bến.

Cũng theo ông Tuấn, những năm gần đây, cá heo thường xuyên xuất hiện tại vùng biển Cái Chiên. Riêng trong năm nay, người dân đã ghi nhận khoảng 4-5 lần đàn cá heo xuất hiện ở nhiều vùng biển khác nhau tại xã đảo Cái Chiên.

Việc cá heo xuất hiện gần bờ biển Cái Chiên thu hút sự chú ý của người dân địa phương và du khách, đồng thời tạo thêm những hình ảnh thú vị về hệ sinh thái biển tại khu vực này.