English
/ XÃ HỘI
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Đàn cá heo bất ngờ xuất hiện gần bờ biển Cái Chiên, Quảng Ninh

Thứ Sáu, 20:28, 25/09/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Chiều 25/9, một đàn cá heo khoảng 7 con bất ngờ xuất hiện gần bờ tại khu vực phía sau cảng Cái Chiên, thành phố Quảng Ninh. Trong đàn có một cá thể có màu trắng hồng.

Dan ca heo bat ngo xuat hien gan bo bien cai chien, quang ninh hinh anh 1
Hình ảnh đàn cá heo xuất hiện trên biển Cái Chiên (Quảng Ninh) lúc hoàng hôn gây ấn tượng mạnh với người dân và du khách

Khoảng 17h ngày 25/9, khi đoàn cán bộ UBND xã Cái Chiên rời nhiệm sở lên phà về đất liền thì bắt gặp đàn cá heo bơi gần vùng nước phía sau cảng Cái Chiên, thành phố Quảng Ninh. Đây là khu vực bến phà đang hoạt động.

Ông Bùi Thanh Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Cái Chiên cho biết đàn cá khoảng 7 con, liên tục di chuyển, bơi sát khu vực mặt nước gần bờ. Đáng chú ý, một cá thể có màu trắng hồng nổi bật giữa đàn. Hình ảnh đàn cá heo được các cán bộ ghi lại khoảng 15 phút trước thời điểm phà rời bến.

Cũng theo ông Tuấn, những năm gần đây, cá heo thường xuyên xuất hiện tại vùng biển Cái Chiên. Riêng trong năm nay, người dân đã ghi nhận khoảng 4-5 lần đàn cá heo xuất hiện ở nhiều vùng biển khác nhau tại xã đảo Cái Chiên.

Việc cá heo xuất hiện gần bờ biển Cái Chiên thu hút sự chú ý của người dân địa phương và du khách, đồng thời tạo thêm những hình ảnh thú vị về hệ sinh thái biển tại khu vực này.

 
Vũ Miền/VOV-Đông Bắc
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search
  • Bước 1: Bấm vào nút 'Thêm VOV trên Google', hoặc truy cập đường dẫn https://www.google.com/preferences/source?q=vov.vn.
  • Bước 2: Tại trang web vừa mở, bấm vào ô vuông nằm bên phải VOV để chọn làm nguồn tìm kiếm ưu tiên.

Khi ô vuông chuyển thành dấu tích xanh là hoàn thành, bạn đọc có thể đóng trang web trên.

Các nguồn được ưu tiên
Thêm hoặc thay đổi những nguồn bạn ưu tiên bất cứ lúc nào. Bạn sẽ thấy những nguồn này thường xuyên hơn trong kết quả tìm kiếm của mình.
Lưu ý: Những nguồn không được cập nhật thường xuyên có thể không dùng được.
vov.vn ×
VOV
vov.vn
Khi nhìn thấy dấu tích xanh bên cạnh VOV là đã hoàn thành.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Kích cầu du lịch Quảng Ninh: Chuyển từ giảm giá sang tăng trải nghiệm
Kích cầu du lịch Quảng Ninh: Chuyển từ giảm giá sang tăng trải nghiệm

VOV.VN - Trong gần 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh ước đón 18,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 56.400 tỷ đồng. Hướng tới mục tiêu 23 triệu lượt khách và tổng thu trên 70.000 tỷ đồng, ngành du lịch Quảng Ninh cần thu hút thêm khoảng 4,2 triệu lượt khách và 13.600 tỷ đồng doanh thu giai đoạn cuối năm.

Kích cầu du lịch Quảng Ninh: Chuyển từ giảm giá sang tăng trải nghiệm

Kích cầu du lịch Quảng Ninh: Chuyển từ giảm giá sang tăng trải nghiệm

VOV.VN - Trong gần 9 tháng năm 2026, Quảng Ninh ước đón 18,8 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt khoảng 56.400 tỷ đồng. Hướng tới mục tiêu 23 triệu lượt khách và tổng thu trên 70.000 tỷ đồng, ngành du lịch Quảng Ninh cần thu hút thêm khoảng 4,2 triệu lượt khách và 13.600 tỷ đồng doanh thu giai đoạn cuối năm.

Quảng Ninh: Văn hóa giữ bình yên nơi bản làng
Quảng Ninh: Văn hóa giữ bình yên nơi bản làng

VOV.VN - Ở những bản làng vùng cao Quảng Ninh, văn hóa truyền thống đang trở thành cầu nối giữa người dân, cộng đồng và chính quyền, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.

Quảng Ninh: Văn hóa giữ bình yên nơi bản làng

Quảng Ninh: Văn hóa giữ bình yên nơi bản làng

VOV.VN - Ở những bản làng vùng cao Quảng Ninh, văn hóa truyền thống đang trở thành cầu nối giữa người dân, cộng đồng và chính quyền, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự từ cơ sở.

Quảng Ninh dự kiến đón nhiều tàu biển quốc tế trong năm 2026
Quảng Ninh dự kiến đón nhiều tàu biển quốc tế trong năm 2026

VOV.VN - Thành phố Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khoảng 70 chuyến tàu biển quốc tế với khoảng 100.000 lượt khách đến Quảng Ninh trong mùa du lịch tàu biển năm 2026.

Quảng Ninh dự kiến đón nhiều tàu biển quốc tế trong năm 2026

Quảng Ninh dự kiến đón nhiều tàu biển quốc tế trong năm 2026

VOV.VN - Thành phố Quảng Ninh dự kiến sẽ đón khoảng 70 chuyến tàu biển quốc tế với khoảng 100.000 lượt khách đến Quảng Ninh trong mùa du lịch tàu biển năm 2026.

Đề xuất 10 nhóm giải pháp đột phá phát triển du lịch Quảng Ninh
Đề xuất 10 nhóm giải pháp đột phá phát triển du lịch Quảng Ninh

VOV.VN - Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh vừa đề xuất 10 nhóm giải pháp và các kiến nghị nhằm tạo đột phá cho du lịch thành phố Quảng Ninh, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn phát triển mới.

Đề xuất 10 nhóm giải pháp đột phá phát triển du lịch Quảng Ninh

Đề xuất 10 nhóm giải pháp đột phá phát triển du lịch Quảng Ninh

VOV.VN - Hiệp hội Du lịch Quảng Ninh vừa đề xuất 10 nhóm giải pháp và các kiến nghị nhằm tạo đột phá cho du lịch thành phố Quảng Ninh, cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn phát triển mới.

Quảng Ninh: Bãi Cháy mở hội Trăng rằm Thu Fest 2026
Quảng Ninh: Bãi Cháy mở hội Trăng rằm Thu Fest 2026

VOV.VN - Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - THU FEST 2026 có chủ đề “Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh” diễn ra trong ngày 18 và 19/9 tại Khu đô thị Halong Marina, phường Bãi Cháy. Từ mâm cỗ Trung thu, múa lân sư rồng đến diễu hành ánh sáng và nhạc nước, lễ hội tạo thêm không gian vui chơi cho trẻ em, người dân và du khách.

Quảng Ninh: Bãi Cháy mở hội Trăng rằm Thu Fest 2026

Quảng Ninh: Bãi Cháy mở hội Trăng rằm Thu Fest 2026

VOV.VN - Lễ hội Trăng rằm Bãi Cháy - THU FEST 2026 có chủ đề “Tỏa sáng cùng thành phố Quảng Ninh” diễn ra trong ngày 18 và 19/9 tại Khu đô thị Halong Marina, phường Bãi Cháy. Từ mâm cỗ Trung thu, múa lân sư rồng đến diễu hành ánh sáng và nhạc nước, lễ hội tạo thêm không gian vui chơi cho trẻ em, người dân và du khách.

ĐỜI SỐNG
VĂN HÓA
KINH TẾ
Du lịch
THỊ TRƯỜNG
PHÁP LUẬT
THỂ THAO
THẾ GIỚI
Ô TÔ - XE MÁY
Tin 24h
Dấu ấn VOV
SỨC KHỎE
Dự báo thời tiết
Tin 24h
Dự báo thời tiết
Giáo dục