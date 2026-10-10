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Quảng Ninh tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc

Thứ Bảy, 19:01, 10/10/2026
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VOV.VN - Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1961/QĐ-TTg ngày 9/10/2026 chuyển giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường về Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh quản lý.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc rà soát, hoàn thiện hồ sơ, số liệu; tổ chức thực hiện bàn giao nguyên trạng Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc về Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh quản lý theo quy định của pháp luật.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh, các bộ: Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính thực hiện điều chuyển biên chế viên chức, người lao động, bàn giao người học, tài chính, tài sản, trụ sở Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc để quản lý theo quy định của pháp luật; bảo đảm hoạt động bình thường, quyền, lợi ích hợp pháp của các bên liên quan, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí tài chính, tài sản trong quá trình chuyển giao.

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Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc. Ảnh facbook của trường.

Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh tiếp nhận nguyên trạng Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc để quản lý theo quy định của pháp luật; phối hợp với các bộ: Nông nghiệp và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính thực hiện việc tiếp nhận biên chế viên chức, tài chính, tài sản, trụ sở của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc để quản lý theo quy định của pháp luật. Chỉ đạo Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc sau khi tiếp nhận tiến hành sắp xếp tổ chức bộ máy, nhân sự, quy định chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị thuộc và trực thuộc theo quy định của pháp luật.

Ủy ban nhân dân thành phố Quảng Ninh quyết định việc sắp xếp, tổ chức lại và bảo đảm tổ chức, hoạt động của Trường Cao đẳng Nông Lâm Đông Bắc sau khi tiếp nhận theo quy định pháp luật; bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, không làm gián đoạn hoạt động đào tạo; bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người học, viên chức, người lao động; quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, đất đai theo quy định của pháp luật.

PV/VOV.VN
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