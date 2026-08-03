English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Trang bị kiến thức lý luận, quốc phòng, an ninh cho cán bộ Hội Cựu chiến binh

Thứ Hai, 09:26, 03/08/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sáng 3/8, tại Hà Nội, Trung ương Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam tổ chức Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt toàn quốc sau Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Dự Hội nghị, có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Thượng tướng Phạm Hồng Hương; Trung tướng Khuất Việt Dũng; Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng; lãnh đạo chủ trì, chủ chốt Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố (Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách công tác Kiểm tra, giám sát; phụ trách công tác: Tuyên giáo - Phong trào, Tổ chức chính sách - Kiểm tra và Văn phòng) và Hội Cựu chiến binh các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương - Khối 487 (Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách công tác Kiểm tra, giám sát); lãnh đạo, chuyên viên các Cơ quan/Ban Công tác; cán bộ chủ chốt Báo Cựu chiến binh Việt Nam và Làng Hữu nghị Việt Nam. 

Đại biểu khách mời, gồm các đồng chí cán bộ cơ quan: Trung ương Đảng, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị- xã hội; các đồng chí báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề của: Ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương; cán bộ, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của: Hội đồng khoa học ứng dụng trí tuệ nhân tạo của: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện khoa học quản trị nhân lực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Bộ Ngoại giao; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an. 

trang bi kien thuc ly luan, quoc phong, an ninh cho can bo hoi cuu chien binh hinh anh 1
Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, diễn ra từ ngày 15-17/6/2026 tại Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, đồng thời nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Hội CCB Việt Nam cùng các chuyên đề về lý luận, quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo Thượng tướng Phạm Hồng Hương, ngay sau Đại hội VIII, Thường trực Trung ương Hội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện, ban hành đồng bộ các văn bản sau Đại hội; đồng thời phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương để sớm tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

trang bi kien thuc ly luan, quoc phong, an ninh cho can bo hoi cuu chien binh hinh anh 2
Thượng tướng Phạm Hồng Hương phát biểu tại Hội nghị

Như vậy, Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt Hội CCB Việt Nam sau Đại hội lần thứ VIII, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII. Thông qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt trong toàn Hội, làm cơ sở để Hội CCB các cấp tiếp tục tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, hội viên, tạo động lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để hội nghị đạt chất lượng, hiệu quả cao, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong nghiên cứu, học tập, bảo đảm quân số và chấp hành nghiêm các quy định của Ban Tổ chức.

Trong thời gian diễn ra, Hội nghị sẽ tổ chức quán triệt các nội dung cơ bản về: Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII; công tác Kiểm tra, giám sát Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; công tác Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng giới thiệu 4 chuyên đề bồi dưỡng cho cán bộ chủ về lý luận - thực tiễn, gồm: Lý luận về đường lối đổi mới theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Công tác Quốc phòng trong tình hình mới; Công tác An ninh trong tình hình mới; Công tác đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày (3 - 4/8/2026); tại Hội trường Nhà khách Bộ Quốc phòng, số 266, Thụy Khuê, thành phố Hà Nội.

Diệp Thảo/VOV.VN
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới
Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới

VOV.VN - Cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới

VOV.VN - Cụ thể hóa Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã triển khai mô hình “Bộ đội Biên phòng - đồng hành chuyển đổi số nơi biên giới”.

Quân khu 2 thi đua quyết thắng, khơi dậy truyền thống, bứt phá bằng hành động
Quân khu 2 thi đua quyết thắng, khơi dậy truyền thống, bứt phá bằng hành động

VOV.VN - Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Quân khu 2 thi đua quyết thắng, khơi dậy truyền thống, bứt phá bằng hành động

Quân khu 2 thi đua quyết thắng, khơi dậy truyền thống, bứt phá bằng hành động

VOV.VN - Thi đua lập thành tích cao nhất chào mừng Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống chính là cách thiết thực nhất để tiếp nối truyền thống, xây dựng lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 2 ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Vùng 2 Hải quân lập nhiều thành tích mừng truyền thống "đánh thắng trận đầu"
Vùng 2 Hải quân lập nhiều thành tích mừng truyền thống "đánh thắng trận đầu"

VOV.VN - Ngày 2/8 và 5/8/1964 đã đi vào lịch sử dân tộc như những mốc son chói lọi, mở đầu truyền thống “đánh thắng trận đầu” của Hải quân nhân dân Việt Nam.

Vùng 2 Hải quân lập nhiều thành tích mừng truyền thống "đánh thắng trận đầu"

Vùng 2 Hải quân lập nhiều thành tích mừng truyền thống "đánh thắng trận đầu"

VOV.VN - Ngày 2/8 và 5/8/1964 đã đi vào lịch sử dân tộc như những mốc son chói lọi, mở đầu truyền thống “đánh thắng trận đầu” của Hải quân nhân dân Việt Nam.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích