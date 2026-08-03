Trang bị kiến thức lý luận, quốc phòng, an ninh cho cán bộ Hội Cựu chiến binh

Dự Hội nghị, có các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Thượng tướng Phạm Hồng Hương; Trung tướng Khuất Việt Dũng; Thiếu tướng Nguyễn Huy Hoàng; lãnh đạo chủ trì, chủ chốt Hội Cựu chiến binh các tỉnh, thành phố (Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách công tác Kiểm tra, giám sát; phụ trách công tác: Tuyên giáo - Phong trào, Tổ chức chính sách - Kiểm tra và Văn phòng) và Hội Cựu chiến binh các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương - Khối 487 (Chủ tịch và Phó Chủ tịch phụ trách công tác Kiểm tra, giám sát); lãnh đạo, chuyên viên các Cơ quan/Ban Công tác; cán bộ chủ chốt Báo Cựu chiến binh Việt Nam và Làng Hữu nghị Việt Nam.

Đại biểu khách mời, gồm các đồng chí cán bộ cơ quan: Trung ương Đảng, Chính phủ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương các đoàn thể chính trị- xã hội; các đồng chí báo cáo viên giới thiệu các chuyên đề của: Ban Công tác Cựu chiến binh Trung ương; cán bộ, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của: Hội đồng khoa học ứng dụng trí tuệ nhân tạo của: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; Viện khoa học quản trị nhân lực và ứng dụng trí tuệ nhân tạo; Bộ Ngoại giao; Bộ Quốc phòng; Bộ Công an.

Toàn cảnh Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Thượng tướng Phạm Hồng Hương, Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam nhấn mạnh, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII, diễn ra từ ngày 15-17/6/2026 tại Hà Nội, đã thành công tốt đẹp. Hội nghị tập huấn được tổ chức nhằm sớm đưa Nghị quyết Đại hội vào cuộc sống, đồng thời nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội VIII của Hội CCB Việt Nam cùng các chuyên đề về lý luận, quốc phòng, an ninh, đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Theo Thượng tướng Phạm Hồng Hương, ngay sau Đại hội VIII, Thường trực Trung ương Hội đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thiện, ban hành đồng bộ các văn bản sau Đại hội; đồng thời phối hợp với các ban, bộ, ngành Trung ương để sớm tổ chức hội nghị tập huấn, quán triệt các nội dung trọng tâm theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Thượng tướng Phạm Hồng Hương phát biểu tại Hội nghị

Như vậy, Hội nghị tập huấn cán bộ chủ chốt Hội CCB Việt Nam sau Đại hội lần thứ VIII, có tầm quan trọng đặc biệt, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về lý luận và thực tiễn về Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII. Thông qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt trong toàn Hội, làm cơ sở để Hội CCB các cấp tiếp tục tổ chức tập huấn, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho toàn thể cán bộ, hội viên, tạo động lực triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VIII và Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Để hội nghị đạt chất lượng, hiệu quả cao, Thượng tướng Phạm Hồng Hương đề nghị các đại biểu phát huy tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trong nghiên cứu, học tập, bảo đảm quân số và chấp hành nghiêm các quy định của Ban Tổ chức.

Trong thời gian diễn ra, Hội nghị sẽ tổ chức quán triệt các nội dung cơ bản về: Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031; sửa đổi Điều lệ Hội Cựu chiến binh Việt Nam khóa VIII; công tác Kiểm tra, giám sát Hội Cựu chiến binh Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031; công tác Chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng giới thiệu 4 chuyên đề bồi dưỡng cho cán bộ chủ về lý luận - thực tiễn, gồm: Lý luận về đường lối đổi mới theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; Công tác Quốc phòng trong tình hình mới; Công tác An ninh trong tình hình mới; Công tác đối ngoại theo tinh thần Nghị quyết số 06-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Hội nghị sẽ diễn ra trong 2 ngày (3 - 4/8/2026); tại Hội trường Nhà khách Bộ Quốc phòng, số 266, Thụy Khuê, thành phố Hà Nội.