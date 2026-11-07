Sơn La đột phá từ những phong trào thi đua hướng về cơ sở

Với phương châm hướng mạnh về cơ sở, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp tỉnh Sơn La triển khai thời gian qua đã mang lại nhiều kết quả thiết thực. Những kết quả đạt được trong hỗ trợ xóa nhà tạm, chăm lo cho người nghèo và xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã khẳng định sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc ở địa phương.

Trao mái ấm, tiếp thêm niềm tin cho hộ nghèo

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát triển khai từ đầu năm 2024 đến giữa tháng 5/2025, toàn tỉnh Sơn La đã hoàn thành hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 3.353 căn nhà, về đích sớm hơn 160 ngày so với thời hạn Chính phủ giao. Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh tiếp tục tiếp nhận gần 88 tỷ đồng để hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát phát sinh. 9 tháng năm 2026 MTTQ các cấp trong tỉnh đã vận động Quỹ “Vì người nghèo” được gần 26,5 tỷ đồng, phân bổ hơn 33,5 tỷ đồng thực hiện các chương trình an sinh xã hội. Trong đó, đã phân bổ hơn 10 tỷ đồng hỗ trợ xây mới 166 căn nhà và sửa chữa 16 căn nhà tạm, nhà dột nát…

Chương trình xóa nhà tạm ở Sơn La đã về đích sớm hơn 160 ngày so với thời hạn Chính phủ giao

Triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, từ năm 2024 đến tháng 9/2026, hệ thống Mặt trận các cấp tỉnh Sơn La đã huy động trên 250 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa và hơn 3,6 triệu ngày công lao động để tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang khu dân cư, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La

Những kết quả đó thể hiện sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tương thân tương ái và sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân trong thực hiện các mục tiêu phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cho biết, trong thời gian tới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La xác định tiếp tục triển khai các cuộc vận động, phong trào thi đua hướng mạnh về cơ sở; tiếp tục chăm lo cho người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; huy động và sử dụng hiệu quả Quỹ “Vì người nghèo” cùng các nguồn lực xã hội. Ủy ban MTTQ các cấp cũng sẽ chú trọng chuyển dịch mạnh mẽ từ hỗ trợ trực tiếp sang hỗ trợ sinh kế, tạo điều kiện để hộ nghèo, hộ cận nghèo và các gia đình khó khăn phát huy nội lực, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững.

Sơn La phát động các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước hướng tới Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11/2026

Mới đây, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La cũng đã tổ chức Chương trình phát động “Hưởng ứng các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước hướng tới 97 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2027)". Thông qua chương trình nhằm góp phần lan tỏa tinh thần đoàn kết, khơi dậy ý thức trách nhiệm và sự tham gia của các tầng lớp Nhân dân, tạo khí thế thi đua sôi nổi, thiết thực hướng tới kỷ niệm 97 năm Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.