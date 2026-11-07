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Sơn La dồn lực cho cao tốc Hòa Bình – Mộc Châu

Thứ Bảy, 10:07, 07/11/2026
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VOV.VN - Cùng với nỗ lực thi công công trình, tỉnh Sơn La hiện cũng đang triển đẩy nhanh tiến độ mở rộng quy mô dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa bàn tỉnh Sơn La từ 2 làn xe lên 4 làn xe; việc khởi công nâng lên 4 làn dự kiến diễn ra vào tháng 5/2027, hoàn thành trong năm 2029.

Dự án đường bộ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa bàn tỉnh Sơn La đang được gấp rút thi công, đảm bảo các hạng mục công việc dự kiến hoàn thành tiến độ cam kết vào ngày 31/12/2027.

Đến nay, tổng giá trị thực hiện cả 3 gói thầu xây lắp ước đạt hơn 700 tỷ đồng, bằng khoảng 21% giá trị hợp đồng. Hiện toàn dự án đang triển khai 45 mũi thi công, huy động gần 900 nhân lực và hơn 450 thiết bị chủ yếu, tranh thủ thời tiết thuận lợi, tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp cả ngày lẫn đêm nhằm đáp ứng tiến độ đề ra.

Ông Nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết, hiện nay toàn bộ nền đường và các vị trí đào cao, đắp sâu cũng đã được triển khai; các cây cầu lớn cũng đang được triển khai. Nhiều đơn vị đã có kế hoạch chi tiết đẩy nhanh tiến độ; thậm chí có đơn vị đã cam kết với tỉnh là khoảng tháng 6 năm 2027 đã có thể xong được 2 làn xe. Đây là sự quyết tâm rất lớn của các đơn vị thi công tham gia dự án này.

son la don luc cho cao toc hoa binh moc chau hinh anh 1
son la don luc cho cao toc hoa binh moc chau hinh anh 2
Thi công cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu giai đoạn 1

Cùng với nỗ lực thi công công trình, tỉnh Sơn La hiện cũng đang triển đẩy nhanh tiến độ mở rộng quy mô dự án cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa bàn tỉnh Sơn La từ 2 làn xe lên 4 làn xe. Chủ trương này đã được HĐND tỉnh Sơn La thông qua tại Nghị quyết số 51/NQ-HĐND ngày 28/8/2026.

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Hơn 450 thiết bị chủ yếu đang được huy động để tập trung thi công

 

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Lãnh đạo tỉnh Sơn La kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công cao tốc Hoà Bình - Mộc Châu, đoạn qua địa phận tỉnh Sơn La

Sau khi chủ trương được phê duyệt, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh Sơn La đã chủ động triển khai các công việc chuẩn bị, gồm lập, thẩm định, phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, dự toán chi phí các công việc chuẩn bị ở bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) và chuẩn bị hồ sơ mời thầu. Sau khi được giao vốn, Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu tư vấn khảo sát, lập dự án và đang triển khai thực hiện. Dự kiến, BCNCKT hoàn thành, trình thẩm định, phê duyệt trong tháng 12/2026; thiết kế kỹ thuật được phê duyệt vào tháng 3/2027. Các thủ tục lựa chọn nhà thầu thiết kế bản vẽ thi công và các gói thầu liên quan sẽ được triển khai tiếp theo. Dự án dự kiến khởi công vào tháng 5/2027, hoàn thành trong năm 2029.

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Cận cảnh cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã Vân Hồ, Sơn La

VOV.VN - Giữa nắng nóng đầu hè Tây Bắc, trên công trường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đoạn qua xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, hàng trăm kỹ sư, công nhân cùng máy móc thi công ngày đêm, vượt thời tiết khắc nghiệt để tăng tốc dự án giao thông trọng điểm, mở ra kỳ vọng kết nối và phát triển cho khu vực Tây Bắc.

Thu Thùy/VOV - Tây Bắc
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