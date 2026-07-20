GRDP tăng 6,02%, Sơn La tiếp tục đẩy mạnh các động lực tăng trưởng

6 tháng đầu năm 2026, kinh tế - xã hội của tỉnh Sơn La ổn định, một số ngành lĩnh vực có chuyển biển tích cực, trong đó, GRDP tăng 6,02%; khu vực công nghiệp - xây dựng tiếp tục là động lực tăng trưởng với mức tăng hơn 10,5%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng gần 13%; kim ngạch xuất khẩu tăng gần 14%; Sơn La thuộc nhóm các địa phương có kết quả giải ngân vốn đầu tư công cao của cả nước...

Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Sơn La diễn ra trong 2 ngày 20 - 21/7.

Kết cấu hạ tầng chiến lược được quan tâm đầu tư, tỉnh đã tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, tích cực đề xuất tuyến cao tốc Mộc Châu - Sơn La - Điện Biên, góp phần mở ra không gian phát triển mới và kết nối chiến lược. Chấp thuận chủ trương đầu tư với 22 dự án, tổng vốn đăng ký trên 43.000 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm 2025.

Ông Lò Minh Hùng phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tỉnh Sơn La cũng còn những tồn tại, hạn chế cần bàn giải pháp tháo gỡ. Ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đánh giá: Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm chưa đạt kịch bản đề ra; một số động lực tăng trưởng chưa phát huy hết tiềm năng, nhất là khu vực dịch vụ, công nghiệp chế biến và tiêu dùng; tăng trưởng còn thiếu vững chắc và phụ thuộc nhiều vào thủy điện, điều kiện tự nhiên và một số sản phẩm chế biến nông sản. Nông nghiệp đã hình thành vùng nguyên liệu lớn nhưng chế biến sâu, liên kết theo chuỗi giá trị, thương hiệu và thị trường còn yếu. Thu hút đầu tư có nhiều chuyển biến, nhưng nhiều dự án vẫn chậm được triển khai; tiến độ tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các dự án còn chậm...

Phát biểu tại Kỳ họp, ông Nguyễn Đình Việt, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La cho biết tỉnh sẽ tập trung vào 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp để đạt được mục tiêu cao nhất về phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2026; tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công, tăng thu ngân sách nhà nước, phát triển sản xuất bền vững, đẩy mạnh thu hút đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các giải pháp 6 tháng cuối năm.

"6 tháng cuối năm, tỉnh ưu tiên thúc đẩy tăng trưởng trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế, đẩy mạnh các động lực tăng trưởng; quyết tâm thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước, phấn đấu hoàn thành dự toán thu ở mức cao nhất; xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng chiến lược đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, các công trình có tính liên kết vùng, hạ tầng chống biến đổi khí hậu, hạ tầng số..." - Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La nhấn mạnh.

28 nghị quyết quy định các cơ chế, chính sách sẽ được xem xét, quyết định tại Kỳ họp.

Kỳ họp thứ hai HĐND tỉnh Sơn La diễn ra trong 2 ngày 20 và 21/7, sẽ tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn một số vấn đề được cử tri và nhân dân quan tâm; xem xét, quyết định 28 nghị quyết quy định các cơ chế, chính sách quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội, phân bổ nguồn lực, đầu tư công, phát triển khoa học và công nghệ, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở; các chính sách an sinh xã hội và một số Nghị quyết khác theo quy định của pháp luật...