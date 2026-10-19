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Sơn La xem xét 23 nghị quyết, dồn lực đạt mục tiêu tăng trưởng 8%

Thứ Hai, 19:00, 19/10/2026
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VOV.VN - Tại Kỳ họp chuyên đề thứ 4 ngày 19/10, HĐND tỉnh Sơn La xem xét 23 dự thảo nghị quyết về đất đai, đầu tư công, ngân sách và an sinh xã hội, đồng thời yêu cầu triển khai quyết liệt các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong quý IV/2026.

Tại Kỳ họp chuyên đề thứ 4, HĐND tỉnh Sơn La khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 diễn ra hôm nay 19/10, các đại biểu xem xét, quyết định các nội dung quan trọng, kịp thời đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng cuối năm 2026.

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Quang cảnh kỳ họp.

Kỳ họp diễn ra trong bối cảnh tỉnh Sơn La đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2026 là 8%. Trong khi đó, kết quả 9 tháng cho thấy, tốc độ tăng trưởng GRDP chưa đạt kế hoạch, đặt ra áp lực lớn đối với việc hoàn thành mục tiêu cả năm theo Nghị quyết của Chính phủ: Quý IV tỉnh Sơn La phải đạt chỉ tiêu tăng trưởng GRDP là 13,85%. Đây là nhiệm vụ rất nặng nề, đòi hỏi các cấp, các ngành phải đánh giá đúng thực trạng, xác định rõ nguyên nhân và tập trung vào những giải pháp để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong quý IV, tạo chuyển biến thực chất hiệu quả.

Tại Kỳ họp, các đại biểu đã xem xét, cho ý kiến đối với 23 dự thảo nghị quyết về lĩnh vực quản lý đất đai, đầu tư công, phân bổ ngân sách, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; chính sách trong lĩnh vực giáo dục và người có công; hoạt động của chính quyền cơ sở; chuyển đổi số trong hoạt động của HĐND các cấp tỉnh Sơn La, giai đoạn 2026 – 2030.

“Thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, ngay sau Kỳ họp, đề nghị các cơ quan, đơn vị của tỉnh, các xã, phường khẩn trương bắt tay ngay vào triển khai thực hiện các nghị quyết, cụ thể hóa nhiệm vụ và tiến độ, phân công rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để bảo đảm nghị quyết được thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả trong thời gian tới”, ông Lò Minh Hùng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh tại kỳ họp.

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Ông Lò Minh Hùng, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La đề nghị đề nghị các cơ quan, đơn vị của tỉnh khẩn trương triển khai thực hiện các nghị quyết, cụ thể hóa nhiệm vụ và tiến độ.

Kỳ họp này cũng xem xét kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong việc sắp xếp, xử lý tài sản nhà, đất sau sắp xếp, tinh gọn bộ máy và việc thực hiện chủ trương đầu tư các dự án có sử dụng đất bằng nguồn vốn ngoài ngân sách giai đoạn 2021 - 2025. Đây là các nội dung liên quan trực tiếp đến quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực công, cũng như việc tháo gỡ những điểm nghẽn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển của tỉnh.

Trấn Long/VOV-Tây Bắc
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