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Bà Trần Thị Thanh Hương được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang

Thứ Ba, 10:54, 22/09/2026
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VOV.VN -  Sáng nay (22/9), HĐND tỉnh An Giang tổ chức kỳ họp thứ 6 (Kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định các nội dung cấp thiết, quan trọng thuộc thẩm quyền và tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Theo đó, bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh được bầu giữ chức Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.

Bà Trần Thị Thanh Hương, sinh ngày 19/01/1971. Trình độ Cử nhân Báo chí, cao cấp Chính trị.  

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Các đại biểu tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Trần Thị Thanh Hương cho biết, với trọng trách được giao bà sẽ cùng với tập thể Thường trực HĐND, các ban của HĐND và các vị đại biểu HĐND tỉnh - tiếp tục xây dựng môi trường làm việc - với tinh thần phát huy cao nhất trí tuệ tập thể; tôn trọng sự khác biệt trong thảo luận, tranh luận - trên tinh thần xây dựng và thống nhất cao trong hành động; để mỗi quyết sách được cân nhắc từ nhiều chiều, có căn cứ khoa học và có tính khả thi cao. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa hoạt động của HĐND theo hướng dân chủ, đoàn kết, kỷ cương, công khai, minh bạch; để hoạt động của HĐND tỉnh thực chất và chuyên nghiệp hơn; gần dân và hiệu quả hơn. 

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Ông  Lê Quang Tùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh An Giang tặng hoa chúc mừng tân Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Thị Thanh Hương.

Việc kiện toàn chức danh người đứng đầu Hội đồng nhân dân tỉnh không chỉ bảo đảm sự liên tục, thống nhất trong lãnh đạo, điều hành hoạt động của Hội đồng nhân dân, Thường trực Hội đồng nhân dân, mà còn đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, tổ chức thực hiện toàn diện nhiệm vụ của Hội đồng nhân dân tỉnh trong cả nhiệm kỳ. 

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Bà Trần Thị Thanh Hương, tân Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang phát biểu nhận nhiệm vụ.

Tại kỳ họp thứ 6 này, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang cũng sẽ xem xét, quyết định các nghị quyết theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh, tập trung vào những vấn đề cấp thiết về biên chế; thành lập các phường thuộc tỉnh; các chính sách về đất đai, dân tộc, y tế, dân số, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; hỗ trợ ổn định dân cư,… Qua đó, tiếp tục hoàn thiện cơ sở pháp lý, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
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