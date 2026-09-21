Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên nhận nhiệm vụ, cam kết nỗ lực vì địa phương

Hôm nay (21/9), Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên tổ chức Hội nghị triển khai Quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ. Tại hội nghị, lãnh đạo tỉnh Điện Biên và Đoàn công tác của Văn phòng Chính phủ đã chúc mừng ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ vừa được Ban Bí thư quyết định điều động giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên chúc mừng ông Nguyễn Văn Thắng, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong đề nghị ông Nguyễn Văn Thắng trên cương vị mới tiếp tục phát huy kinh nghiệm công tác, nhanh chóng tiếp cận thực tiễn địa phương, cùng tập thể lãnh đạo tỉnh Điện Biên triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được giao; quan tâm khai thác tiềm năng, lợi thế của tỉnh; đẩy mạnh kết nối giao thông, nhất là hàng không nhằm tạo động lực mới thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Thắng, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, đoàn kết cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc ở địa phương thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã đề ra.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Đặng Xuân Phong phát biểu tại hội nghị.

Chúc mừng đồng chí nhận nhiệm vụ mới, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị ông Nguyễn Văn Thắng cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất. Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, trước mắt tỉnh cần tập trung hoàn thành các mục tiêu của năm 2026, trong đó phấn đấu đạt mức tăng trưởng GRDP 11,02%, hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công, đồng thời tạo chuyển biến rõ nét về môi trường đầu tư, kinh doanh. Bên cạnh đó, tỉnh cũng sẽ thúc đẩy các công trình, dự án động lực, phát triển nông nghiệp hàng hóa, du lịch, kinh tế số và kinh tế biên mậu.

Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên phát biểu nhận nhiệm vụ mới.

Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên cũng bày tỏ sự tin tưởng và mong muốn ông Nguyễn Văn Thắng sẽ phát huy tối đa kinh nghiệm công tác từng có tại Văn phòng Chính phủ, đóng vai trò cầu nối tăng cường liên kết giữa tỉnh Điện Biên với Chính phủ, các ban, bộ, ngành Trung ương và các địa phương, qua đó đưa các chủ trương, chính sách nhanh chóng đi vào thực tiễn phát triển của tỉnh.