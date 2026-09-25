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Tăng cường phối hợp giữa hai Nhóm nghị sĩ Việt Nam - Liên bang Nga

Thứ Sáu, 19:34, 25/09/2026
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VOV.VN - Chiều 25/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga chủ trì cuộc họp trực tuyến với Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga.

tang cuong phoi hop giua hai nhom nghi si viet nam - lien bang nga hinh anh 1
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chủ trì họp trực tuyến với Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga. (Ảnh: Quochoi.vn)

Chiều 25/9, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga chủ trì cuộc họp trực tuyến với Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định chúc mừng Liên bang Nga đã tổ chức thành công cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga khóa IX; tin tưởng Hội đồng Liên bang Nga tiếp tục đóng góp tích cực vào việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga, trong đó có quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai cơ quan lập pháp của hai nước. Đồng thời, nhấn mạnh, hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Nga, trong đó có hoạt động của hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, luôn được lãnh đạo hai nước đánh giá cao. Điều này tiếp tục được khẳng định trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm.

tang cuong phoi hop giua hai nhom nghi si viet nam - lien bang nga hinh anh 2
Quang cảnh cuộc họp. (Ảnh: Quochoi.vn)

Phó chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam coi trọng quan hệ hợp tác với Hội đồng Liên bang Nga; mong muốn hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, tăng cường trao đổi, phối hợp, góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Nga, Andrey Vladimirovich Yatskin đánh giá cao những đóng góp tích cực của Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Liên bang Nga trong việc thúc đẩy quan hệ hai nước cũng như hợp tác giữa hai Nhóm; bày tỏ mong muốn tiếp tục tăng cường phối hợp với Quốc hội Việt Nam, duy trì trao đổi giữa các nghị sĩ và thúc đẩy các nội dung hợp tác hai bên cùng quan tâm, hợp tác liên nghị viện, thống nhất các hoạt động chung giai đoạn 2026 - 2028 và phối hợp triển khai qua kênh ngoại giao.

Tại cuộc họp, hai bên nhất trí tiếp tục triển khai hiệu quả các khuôn khổ, cơ chế hợp tác hiện có; tăng cường phối hợp giữa hai Nhóm nghị sĩ và các cơ quan liên quan; chuẩn bị tốt các hoạt động đối ngoại giữa hai cơ quan lập pháp. Các nội dung hợp tác sẽ tiếp tục được cụ thể hóa bằng những chương trình, kế hoạch phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và thẩm quyền của mỗi bên.

Hà Thảo/VOV1
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