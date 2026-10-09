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Cà Mau chi chế độ phụ cấp 55% công vụ cho cán bộ, công chức cấp xã trong tháng 10

Thứ Sáu, 16:16, 09/10/2026
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VOV.VN - Ngày 8/10, UBND tỉnh Cà Mau ban hành Công văn hỏa tốc, chỉ đạo các đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện Nghị định số 381của Chính phủ, quy định phụ cấp công vụ đối với cán bộ, công chức ở cấp xã.

 

Theo công văn, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, xác định nhu cầu và bố trí kinh phí để thực hiện chế độ phụ cấp theo đúng quy định, bảo đảm đầy đủ và kịp thời.

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Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau đã chỉ đạo, phải trả chế độ phụ cấp 55% cho cấp xã ngay trong tháng 10.

Đồng thời, các đơn vị hướng dẫn cấp xã thực hiện chi trả chế độ phụ cấp cho các đối tượng thụ hưởng ngay trong kỳ trả lương tháng 10/2026. Sở Tài chính cũng có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kịp thời xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

Nghị định số 381 của Chính phủ, quy định cụ thể mức phụ cấp công vụ áp dụng cho cán bộ, công chức cấp xã như sau: mức phụ cấp 55% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với những trường hợp không được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của HĐND cấp tỉnh.

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Phụ cấp công vụ áp dụng cho cán bộ, công chức cấp xã là 55%.

Mức phụ cấp 25% áp dụng đối với cán bộ, công chức cấp xã đang được hưởng tiền lương, thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết của HĐND. Trường hợp mức tiền lương, thu nhập tăng thêm thấp hơn mức phụ cấp 55% thì đối tượng thụ hưởng được nhận phần chênh lệch cho bằng mức 55%.

Phụ cấp công vụ được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng, không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày ký (02/10/2026) và các chế độ phụ cấp được truy lĩnh áp dụng tính từ ngày 01/7/2026 cho đến khi thực hiện cải cách chính sách tiền lương.

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL
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