Tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm

Theo báo cáo do Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng trình bày, lĩnh vực xây dựng hiện có 55 dự án với 124 dự án thành phần thuộc diện theo dõi, chỉ đạo, gồm 49 dự án đường bộ, 5 dự án hàng không và 1 dự án cảng biển.

Đến nay, 30 dự án, dự án thành phần đã đưa vào khai thác. Có 61 dự án, dự án thành phần đang thi công, trong đó, 42 dự án đáp ứng kế hoạch, 19 dự án chậm. Theo lãnh đạo Bộ Xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng tại một số địa phương còn chậm, ảnh hưởng tiến độ. Nguồn vật liệu xây dựng, nhất là đá, cũng còn thiếu tại một số dự án do nhiều mỏ đã khai thác hết trữ lượng năm 2026 nhưng chưa được nâng công suất.

Toàn cảnh Phiên họp thứ nhất của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm trong lĩnh vực công thương và xây dựng.

"Đối với các địa phương, tỉnh Phú Thọ, Lâm Đồng khân trương hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án Hòa Bình - Mộc Châu, Hòa Lạc - Hòa Bình, Tân Phú - Báo Lộc, Báo Lộc - Liên Khương; Thành phố Đồng Nai và tỉnh Tây Ninh khẩn trương lựa chọn nhà thầu để triển khai 03 dự án thành phần còn lại của Vành đai 4 Thành phố Hồ Chí Minh. Về Giải phóng mặt bằng, TP. Hồ Chí Minh, thành phố Đồng Nai, thành phố Cần Thơ và các tỉnh Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang tập trung xử lý dứt điểm phần mặt bằng còn lại. Về vật liệu xây dựng, các địa phương có nguồn đá xây dựng chủ động nâng công suất khai thác, tăng khả năng cung ứng cho các dự án trọng điểm không để xảy ra tình trạng thiếu hụt nguồn vật liệu do các mỏ hết trữ lượng, công suất khai thác năm 2026", Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng đề nghị.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc phát biểu tại phiên họp

Đối với các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài cho biết, đối với 18 dự án nhà máy nhiệt điện thuộc danh mục theo dõi, 16 dự án đã lựa chọn được chủ đầu tư. Trong số này, 2 dự án đã khởi công, 14 dự án đang hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư. Hai dự án chưa lựa chọn được nhà đầu tư là Nhà máy điện LNG Nghi Sơn và LNG Long Sơn.

Đối với 16 dự án nhà máy thủy điện đã lựa chọn được chủ đầu tư, 2 dự án đang triển khai thi công, 14 dự án đang hoàn thiện các bước chuẩn bị đầu tư.

Các dự án thuộc chuỗi khí - điện Lô B - Ô Môn đang được triển khai. Dự án đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn đang bám sát kế hoạch. Một số dự án nhà máy điện thuộc chuỗi còn phải hoàn thiện thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và các điều kiện triển khai. Đối với chuỗi Cá Voi Xanh, một số dự án thành phần chưa thể triển khai do còn phụ thuộc tiến độ và các điều kiện của dự án thượng nguồn. Đối với 10 dự án lưới điện đang triển khai thi công, 2 dự án đã hoàn thành thi công, đóng điện. Các dự án còn lại đang tiếp tục triển khai và xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Tuy nhiên, Công tác giải phóng mặt bằng, đất đai, thủ tục đầu tư và tiến độ giải ngân đang là những khó khăn tại nhiều dự án. Với các dự án nguồn điện, Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài đề nghị: "Đối với các dự án nguồn điện, đề nghị UBND các tỉnh cần tháo gỡ khó khăn vướng mắc về thủ tục chuẩn bị đầu tư, đất đai thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất sử dụng rừng. cũng phải báo cáo Phó thủ tướng và các đồng chí, các đồng chí lãnh đạo, UBND các tỉnh thành phố cũng phải chịu trách nhiệm trước Chính phủ và thủ tướng Chính phủ, nếu chậm trễ trong việc thực hiện đầu tư các dự án nguồn điện, bởi như vậy mới đảm bảo an ninh năng lượng".

Tại cuộc họp, đại diện các địa phương, doanh nghiệp báo cáo tình hình triển khai, giải ngân và những khó khăn, vướng mắc tại các dự án giao thông trọng điểm. Tại TP. Hồ Chí Minh, đến hết 9 tháng, thành phố đã giải ngân đạt 78,2% kế hoạch. Dự án Thành phố Hồ Chí Minh - Mộc Bài đã khởi công, mặt bằng đạt 98%; dự án TP. Hồ Chí Minh - Chơn Thành đã khởi công, mặt bằng đạt khoảng 90%. Với Vành đai 3, thành phố đã bàn giao khoảng 21 km trong tổng số 44,7 km mặt bằng và phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Vành đai 4 dự kiến khởi công trong quý IV.

Tại Hà Nội, dự án Vành đai 4 dài 113,5 km hiện giải ngân đạt khoảng 21,2%. Thành phố nhận trách nhiệm về tiến độ giải ngân chậm và dự kiến điều chỉnh thời gian hoàn thành sang năm 2027, thông xe kỹ thuật vào đầu năm 2028.

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, các dự án trọng điểm trong lĩnh vực Công Thương và Xây dựng có vai trò đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, phát triển sản xuất, tăng cường năng lực hạ tầng, bảo đảm an ninh năng lượng, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế và tạo động lực phát triển trong giai đoạn mới. Đây là hai lĩnh vực có tính chất quyết định, góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo. Đối với hoạt động của Ban chỉ đạo các công trình trọng điểm lĩnh vực công thương và xây dựng, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Phương thức làm việc của Ban Chỉ đạo phải thực chất, hiệu quả, tập trung vào những vấn đề liên ngành, liên địa phương, những nội dung còn có ý kiến khác nhau và các điểm nghẽn cần tháo gỡ vượt thẩm quyền của bộ, ngành, địa phương.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu: "Tăng cường phối hợp liên ngành, phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn, rõ kết quả, bảo đảm các công trình, dự án được triển khai đúng tiến độ, chất lượng, an toàn, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí. Mục tiêu cuối cùng là công việc phải được chuyển bến, dự án phải có tiến độ, điểm nghẽn phải được tháo gỡ, nguồn lực phải được khơi thông và hiệu quả đầu tư các dự án phải được tăng cường. Chúng ta đẩy nhanh tiến độ nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình, không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng".

Phó Thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Ban Chỉ đạo cũng cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong theo dõi, cập nhật tiến độ, từng bước hình thành hệ thống giám sát các dự án trọng điểm, bảo đảm thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời cảnh báo những dự án có nguy cơ chậm tiến độ, chậm giải ngân và tham mưu xử lý ngay các vấn đề phát sinh, không chờ đến kỳ họp mới báo cáo. Đồng thời, kiên quyết xử lý các trường hợp chậm trễ, thiếu trách nhiệm và kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Đối với các dự án lĩnh vực công thương, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu phải xây dựng tiến độ cụ thể cho từng giai đoạn, từ chuẩn bị đầu tư, quyết định đầu tư, thực hiện hợp đồng. Việc theo dõi phải căn cứ vào lộ trình, tiến độ của từng giai đoạn. Đối với các dự án lĩnh vực xây dựng, giao thông vận tải, các nội dung về giải phóng mặt bằng, tổ chức thi công và giải ngân vốn đầu tư sẽ được đưa vào thông báo kết luận. Về cung ứng vật liệu xây dựng, cần tăng cường khai thác, điều phối nguồn vật liệu để hỗ trợ các dự án trọng điểm. Phó Thủ tướng thường trực cho biết sẽ điều phối vật liệu xây dựng trên toàn quốc.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Xây dựng, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính trên cơ sở kết quả cuộc họp tổng hợp các khó khăn, vướng mắc và cam kết về tiến độ giải ngân của các dự án, đưa vào nghị quyết phiên họp Chính phủ tháng 9 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời rà soát các công trình, dự án trọng điểm chậm tiến độ làm cơ sở đôn đốc, kiểm tra, giám sát và đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ KPI của người đứng đầu.