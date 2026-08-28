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Tây Ninh xác định cải cách thủ tục và hạ tầng là giải pháp tăng trưởng

Thứ Sáu, 20:00, 28/08/2026
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VOV.VN - Sau hợp nhất, Tây Ninh xác định cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ điểm nghẽn và phát triển hạ tầng là những giải pháp then chốt để mở rộng không gian phát triển, thu hút dòng vốn mới và thúc đẩy tăng trưởng.

Phát biểu tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh năm 2026 chiều ngày 28/8, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cho biết, sau hợp nhất, tỉnh có không gian phát triển rộng hơn, với nhiều lợi thế bổ trợ giữa các khu vực.

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Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết phát biểu tại hội nghị 

6 tháng đầu năm 2026, GRDP của Tây Ninh tăng 10,12%. Tổng vốn FDI thu hút vào tỉnh đến nay đạt hơn 26 tỷ USD, đứng thứ 7 trong 34 tỉnh, thành phố.

Với những nền tảng này, Tây Ninh tiếp tục rà soát, cắt giảm thủ tục không cần thiết, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, giảm chi phí cho doanh nghiệp; đồng thời chủ động tháo gỡ các vướng mắc trong đầu tư, sản xuất, kinh doanh, tạo môi trường đầu tư thông thoáng, ổn định.

Cùng với cải cách, hạ tầng được xác định là đòn bẩy quan trọng để mở rộng không gian phát triển. Tỉnh sẽ huy động các nguồn lực đầu tư giao thông, năng lượng, tăng cường kết nối với TPHCM, các tỉnh phía Nam và Campuchia.

Theo quy hoạch, Tây Ninh phát triển theo hướng đa trung tâm, đa cực, hình thành các hành lang kinh tế và trục động lực mới; kết nối các thế mạnh về công nghiệp, logistics, nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, kinh tế cửa khẩu, thương mại biên giới, du lịch và năng lượng sạch, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh Nguyễn Văn Quyết cho biết. 

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Tây Ninh đang liên kết các thế mạnh ở nhiều lĩnh vực, ưu tiên công nghệ cao

 

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Tại hội nghị, hơn 90 công trình, dự án với tổng vốn khoảng 900.000 tỷ đồng được công bố và cam kết. 

Đến dự hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đánh giá, sau hợp nhất, Tây Ninh có quy mô và dư địa phát triển lớn hơn, hội tụ nhiều nền tảng để trở thành một cực tăng trưởng của vùng Đông Nam Bộ.

Tây Ninh có đường biên giới với Campuchia, hệ thống cửa khẩu quốc tế, kết nối với Biển Đông qua Cảng quốc tế Long An, đồng thời tiếp giáp TPHCM và Đồng Nai. Đây là lợi thế để tỉnh phát triển thành trung tâm kết nối biên giới, công nghiệp, nông nghiệp, logistics với thị trường quốc tế.

Quy hoạch tỉnh đến năm 2050 được điều chỉnh theo mô hình 3 vùng kinh tế - xã hội, 3 trung tâm, 6 hành lang kinh tế, 3 trục động lực và 1 vành đai biên giới. Phó Thủ tướng lưu ý, đây không phải sự cộng gộp cơ học các không gian trước hợp nhất mà phải tạo sự phân công, liên kết, bổ trợ, hình thành chuỗi kết nối từ biên giới đến cảng biển, từ sản xuất đến thương mại quốc tế.

Tại hội nghị này, hơn 90 công trình, dự án với tổng vốn khoảng 900.000 tỷ đồng được khởi công, công bố và cam kết. Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh thay đổi cách tiếp cận trong xúc tiến đầu tư, không chỉ chú trọng vốn đăng ký mà phải quan tâm vốn thực hiện, tiến độ, hiệu quả kinh tế - xã hội và khả năng lan tỏa của dự án.

Tây Ninh cần phân công đầu mối chịu trách nhiệm đối với từng dự án, trực tiếp theo dõi, tháo gỡ khó khăn, bảo đảm tiến độ. Tỉnh cũng cần chuyển mạnh từ tư duy quản lý sang kiến tạo, phục vụ; lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt đầu tư tư nhân và hình thành chuỗi logistics kết nối cửa khẩu, vùng sản xuất, khu công nghiệp với hệ thống cảng biển.

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Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu phát biểu tại hội nghị  

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu đề nghị Tây Ninh ưu tiên thu hút công nghệ cao, công nghiệp xanh, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và chế biến sâu, đồng thời không đánh đổi môi trường lấy tăng trưởng. Phát triển kinh tế cửa khẩu phải gắn với quốc phòng, an ninh và xây dựng biên giới hòa bình, ổn định.

Chính phủ sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai dự án hiệu quả. Qua đó, giúp Tây Ninh chuyển hóa lợi thế sau hợp nhất thành năng lực cạnh tranh và những động lực tăng trưởng mới.

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Tây Ninh liên tục đón dòng vốn và dự án mới

VOV.VN - Đến ngày 18/8, Tây Ninh có 100 công trình, dự án khởi công, trao chứng nhận đầu tư và ký MOU/LOI, tổng vốn khoảng 906.000 tỷ đồng, tương đương 33,5 tỷ USD. Tỉnh đang đẩy mạnh xúc tiến, thu hút đầu tư, ưu tiên công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, logistics và phát triển đô thị.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
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