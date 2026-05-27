Tây Ninh gấp rút hoàn thiện hồ sơ đề xuất 9 xã thành phường

Thứ Tư, 18:49, 27/05/2026
VOV.VN - Tỉnh Tây Ninh hiện có 9 xã đủ tiêu chí để xây dựng đề án thành lập phường, gồm: Đức Hòa, Hậu Nghĩa, Cần Giuộc, Bến Cầu, Tân Biên, Bến Lức, Dương Minh Châu, Cần Đước và Tân Châu.

UBND tỉnh Tây Ninh đã giao UBND các xã trên chủ trì, khẩn trương triển khai quy trình 5 bước để hoàn thiện hồ sơ, đề án thành lập phường. Đồng thời, Sở Nội vụ phối hợp cùng các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 1/6, các xã phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng đề án, báo cáo cấp ủy và UBND tỉnh xin chủ trương lấy ý kiến cử tri. Sau đó, các địa phương sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân và công khai kết quả trước ngày 4/6.

Đến ngày 5/6, HĐND cấp xã sẽ thông qua nghị quyết liên quan, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ thẩm định, hoàn chỉnh đề án chung để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua trước ngày 14/6.

Tiếp đó, Sở Nội vụ tổng hợp hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ và Bộ Nội vụ.

Nguyễn Quang/VOV -TPHCM
Tây Ninh vào top 3 địa phương có dấu ấn cải cách nổi bật suốt 20 năm PCI

VOV.VN - Tỉnh Tây Ninh vừa được vinh danh là một trong ba địa phương có thành tích cải cách nổi bật trong hành trình 20 năm thực hiện Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) giai đoạn 2005-2025, qua đó khẳng định nỗ lực bền bỉ trong cải thiện môi trường đầu tư và nâng cao chất lượng điều hành.

Tây Ninh thống nhất giao TP.HCM chủ trì 4 dự án giao thông liên vùng

VOV.VN - Tây Ninh vừa thông qua chủ trương giao TP.HCM làm cơ quan chủ quản 4 dự án giao thông kết nối liên vùng, trong đó có các tuyến huyết mạch như quốc lộ 50B, trục Đông - Tây và cầu Rạch Dơi, với tổng vốn đầu tư dự kiến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tây Ninh trình đầu tư hơn 20.700 tỷ đồng làm trục kết nối Long An – Tân Ninh

VOV.VN - UBND tỉnh Tây Ninh vừa trình HĐND tỉnh xem xét thông qua chủ trương đầu tư dự án trục kết nối Long An – Tân Ninh với tổng vốn dự kiến hơn 20.700 tỷ đồng, kỳ vọng tạo tuyến giao thông liên vùng mới, giảm áp lực cho các quốc lộ hiện hữu và mở rộng không gian phát triển khu vực.

