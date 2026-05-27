Tây Ninh gấp rút hoàn thiện hồ sơ đề xuất 9 xã thành phường

UBND tỉnh Tây Ninh đã giao UBND các xã trên chủ trì, khẩn trương triển khai quy trình 5 bước để hoàn thiện hồ sơ, đề án thành lập phường. Đồng thời, Sở Nội vụ phối hợp cùng các sở, ngành liên quan rà soát, đánh giá điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Tỉnh Tây Ninh hiện có 9 xã đủ tiêu chí để xây dựng đề án thành lập phường

Theo kế hoạch, chậm nhất ngày 1/6, các xã phối hợp đơn vị tư vấn xây dựng đề án, báo cáo cấp ủy và UBND tỉnh xin chủ trương lấy ý kiến cử tri. Sau đó, các địa phương sẽ tổ chức lấy ý kiến người dân và công khai kết quả trước ngày 4/6.

Đến ngày 5/6, HĐND cấp xã sẽ thông qua nghị quyết liên quan, hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh. Trên cơ sở đó, Sở Nội vụ thẩm định, hoàn chỉnh đề án chung để trình các cấp có thẩm quyền xem xét, thông qua trước ngày 14/6.

Tiếp đó, Sở Nội vụ tổng hợp hồ sơ, tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ và Bộ Nội vụ.