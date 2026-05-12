Tây Ninh thống nhất giao TP.HCM chủ trì 4 dự án giao thông liên vùng

Thứ Ba, 16:55, 12/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Tây Ninh vừa thông qua chủ trương giao TP.HCM làm cơ quan chủ quản 4 dự án giao thông kết nối liên vùng, trong đó có các tuyến huyết mạch như quốc lộ 50B, trục Đông - Tây và cầu Rạch Dơi, với tổng vốn đầu tư dự kiến hàng chục nghìn tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra ngày 12/5, HĐND tỉnh Tây Ninh đã thông qua nghị quyết thống nhất chủ trương giao UBND TP.HCM làm cơ quan chủ quản một số dự án giao thông trọng điểm kết nối giữa hai địa phương.

Đoạn đầu Giao lộ Nguyễn Văn Linh - Phạm Hùng nối dài  thuộc TP.HCM

Theo nghị quyết, dự án đầu tiên được thống nhất giao TP.HCM chủ trì là tuyến quốc lộ 50B, đoạn từ đường Phạm Hùng đến ranh giới tỉnh Tây Ninh (hướng tỉnh Long An cũ), bao gồm hạng mục xây mới cầu Cần Giuộc cùng hệ thống đường dẫn phía tỉnh Tây Ninh.

Bên cạnh đó, địa phương cũng thống nhất giao TP.HCM làm cơ quan chủ quản dự án xây dựng trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài), đoạn từ quốc lộ 1 đến ranh giới Tây Ninh (hướng tỉnh Long An cũ), trong đó có hạng mục xây mới cầu Kênh Xáng Nhỏ thuộc địa bàn tỉnh.

Hai dự án còn lại gồm cầu Rạch Dơi, kết nối qua sông Rạch Dơi cùng hệ thống đường dẫn phía Tây Ninh, và tuyến đường - cầu kết nối số 1 theo hướng quốc lộ 56B, đi qua địa bàn TP.HCM và Tây Ninh.

Trong số các công trình được triển khai, quốc lộ 50B được xem là tuyến giao thông chiến lược mới kết nối TP.HCM - Tây Ninh - Đồng Tháp (Tiền Giang cũ), với tổng chiều dài khoảng 55km, quy mô 6 làn xe, tổng mức đầu tư dự kiến hơn 5.200 tỷ đồng. Tuyến đường được kỳ vọng giảm áp lực cho quốc lộ 1 và quốc lộ 50, đồng thời mở rộng không gian kết nối khu vực phía Tây TP.HCM.

Đối với dự án trục Đông - Tây của TP.HCM (Võ Văn Kiệt nối dài), tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 15.975 tỷ đồng từ ngân sách thành phố. Tuyến có chiều dài khoảng 15,1km, điểm đầu tại nút giao quốc lộ 1 khu vực Tân Kiên, điểm cuối giáp ranh Tây Ninh.

Điểm cuối đoạn Phạm Hùng nối dài sẽ được xây dựng thêm xuyên qua tỉnh Tây Ninh kéo dài đến tỉnh Đồng Tháp hình thành QL50B

Riêng dự án cầu Rạch Dơi, công trình dự kiến dài khoảng 452m, rộng 15m; phần đường dẫn dài 300m, rộng 29m. Theo kế hoạch của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM, cây cầu sẽ khởi công trong năm 2026 và hoàn thành vào năm 2028.

Khi đưa vào khai thác, cầu Rạch Dơi được kỳ vọng tăng khả năng kết nối khu vực phía Nam TP.HCM với Tây Ninh thông qua trục đường Lê Văn Lương, tạo thuận lợi cho giao thương và đi lại của người dân vùng giáp ranh.

Với dự án tuyến đường và cầu kết nối số 1 (quốc lộ 56B), phía TP.HCM sẽ đầu tư cầu cùng đoạn tuyến dài khoảng 0,5km đến nút giao ĐT744, trong khi phía Tây Ninh sẽ triển khai đoạn tuyến dài khoảng 9,4km, quy mô từ 4-6 làn xe.

Nguyễn Quang/VOV-TP.HCM
Tag: Tây Ninh quốc lộ 50B trục Đông - Tây cầu Rạch Dơi tp.hcm
Vướng mặt bằng, đường tỉnh 830E Tây Ninh chưa thể về đích
VOV.VN - Dự án đường tỉnh 830E chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng. Các trường hợp còn lại chủ yếu liên quan thủ tục pháp lý, khiếu nại hoặc chưa thống nhất giá. Trước áp lực tiến độ, địa phương dự kiến cưỡng chế, đồng thời đẩy nhanh tái định cư để sớm bàn giao mặt bằng sạch.

Tây Ninh quy hoạch trung tâm hành chính - chính trị mới tại Đức Hòa và Hậu Nghĩa
VOV.VN - Tây Ninh định hướng trung tâm hành chính - chính trị mới tại Đức Hòa và Hậu Nghĩa nhưng chưa triển khai ngay, ưu tiên dùng trụ sở sẵn có, cân nhắc đầu tư tiết kiệm và đẩy mạnh chuyển đổi số để phục vụ người dân, doanh nghiệp hiệu quả.

Tây Ninh dừng toàn bộ giao dịch tài sản liên quan Tập đoàn Khang Thông và Phú An
VOV.VN - Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh yêu cầu tạm dừng toàn bộ giao dịch tài sản liên quan Tập đoàn Khang Thông và Công ty Phú An theo chỉ đạo của UBND tỉnh, trên cơ sở đề nghị của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, nhằm phục vụ điều tra và hỗ trợ rà soát, xử lý các vụ việc tồn đọng.

