Tây Ninh trình đầu tư hơn 20.700 tỷ đồng làm trục kết nối Long An – Tân Ninh

Ngày 12/5, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức kỳ họp thứ 2, khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2030 theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối hai đầu cầu tại trụ sở Tỉnh ủy ở phường Tân Ninh và phường Long An.

Ông Trương Văn Liếp, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Tây Ninh trình tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng Trục kết nối Long An – Tân Ninh

Tại kỳ họp, UBND tỉnh trình tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng trục kết nối Long An – Tân Ninh. Theo UBND tỉnh, đây là dự án cấp bách nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông liên vùng, tăng năng lực kết nối giữa các khu vực kinh tế trọng điểm.

Theo hồ sơ trình, hiện việc kết nối giữa hai địa phương chủ yếu phụ thuộc vào các tuyến quốc lộ 1 và quốc lộ 22. Tuy nhiên, nhiều đoạn đã quá tải, mặt đường xuống cấp, thường xuyên ùn ứ và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Tuyến đường mới có chiều dài hơn 100km, được xác định là công trình giao thông nhóm A, với tổng mức đầu tư khoảng 20.746 tỷ đồng. Nguồn vốn thực hiện dự kiến từ ngân sách Trung ương hỗ trợ, ngân sách địa phương cùng các nguồn vốn hợp pháp khác trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2035.

Theo thiết kế sơ bộ, phần lớn tuyến chính được đầu tư 6 làn xe, tốc độ khai thác tối đa 80km/h. Công tác giải phóng mặt bằng dự kiến thực hiện một lần với bề rộng khoảng 62m để bảo đảm điều kiện phát triển lâu dài.

Dự án cũng dự kiến đầu tư đồng bộ 5 khu tái định cư tại phường Long An cùng các xã Thủ Thừa, Đức Huệ, Đông Thành và Mỹ Quý nhằm phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng. Tuyến đường đi qua nhiều địa bàn như phường Tân An, Long An và các xã Thủ Thừa, Bình Đức, Thạnh Lợi, Đức Huệ, Đông Thành, Mỹ Quý, Phước Chỉ, Bến Cầu.

Đại biểu thống nhất với 05 Nghị quyết về lĩnh vực tài chính, trong đó có việc đầu tư xây dựng trục kết nối Long An – Tân Ninh

Kỳ họp thứ 2 , khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2030 HĐND tỉnh Tây Ninh

Theo Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Tây Ninh, dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đủ cơ sở để trình HĐND xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư tại kỳ họp này.

Theo kế hoạch, dự án dự kiến triển khai trong giai đoạn 2026-2031. Trong đó, giai đoạn 2026-2027 sẽ tập trung hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng và bố trí tái định cư. Khi hoàn thành, tuyến trục này được kỳ vọng sẽ chia sẻ áp lực giao thông với các quốc lộ hiện hữu, rút ngắn thời gian vận chuyển, giảm chi phí logistics và tạo thêm động lực liên kết phát triển kinh tế - xã hội cho Tây Ninh cùng toàn vùng Đông Nam Bộ.