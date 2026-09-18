Thái Nguyên kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên

Dự lễ có nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường; Trung tướng La Công Phương, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 cùng các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ, các bậc lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng Lao động.

Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên

Cơ sở Đảng đầu tiên tại La Bằng

Cuối năm 1936, tại xóm Lau Sau, xã La Bằng, cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên được thành lập với 4 đảng viên. Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng của phong trào cách mạng trên địa bàn, tạo tiền đề xây dựng và mở rộng các cơ sở cách mạng trong những năm tiếp theo.

Từ La Bằng, phong trào cách mạng từng bước lan tỏa đến nhiều địa phương. Trong thời kỳ chuẩn bị cho Cách mạng Tháng Tám năm 1945, Thái Nguyên trở thành một trong những địa bàn hoạt động quan trọng của cách mạng. Đây cũng là nơi ra đời Đội Cứu quốc quân II năm 1941 và là địa bàn hợp nhất Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân với Đội Cứu quốc quân thành Việt Nam Giải phóng quân, tiền thân của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Trong Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945, lực lượng cách mạng tiến về Thái Nguyên dưới sự chỉ huy của Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Ngày 20/8/1945, quân và dân Thái Nguyên giành chính quyền tại tỉnh lỵ, mở ra bước phát triển mới của Đảng bộ và phong trào cách mạng địa phương.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, Thái Nguyên được Trung ương Đảng, Chính phủ và Chủ tịch Hồ Chí Minh lựa chọn xây dựng căn cứ địa cách mạng, hình thành An toàn khu Trung ương. Sau hòa bình lập lại ở miền Bắc, Thái Nguyên bước vào thời kỳ khôi phục và phát triển kinh tế. Năm 1959, Khu công nghiệp Gang thép Thái Nguyên được xây dựng, đến cuối năm 1963 bước vào sản xuất, góp phần đưa Thái Nguyên trở thành một trung tâm công nghiệp luyện kim quan trọng của đất nước.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc Thái Nguyên tiếp tục vừa sản xuất, vừa chiến đấu, chi viện sức người, sức của cho tiền tuyến miền Nam, góp phần cùng cả nước làm nên Đại thắng mùa Xuân năm 1975.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường

Từ 4 đảng viên đến hơn 145.000 đảng viên

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, trong suốt 90 năm, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh luôn phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, cách mạng; nỗ lực xây dựng và bảo vệ quê hương.

Từ 4 đảng viên đầu tiên, đến nay Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên có 98 đảng bộ trực thuộc, với hơn 145.000 đảng viên. Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên cho rằng, những đóng góp và hy sinh của các thế hệ đi trước là tài sản tinh thần quý báu, tạo nền tảng để thế hệ hôm nay tiếp tục kế thừa, phát huy truyền thống và bước vào giai đoạn phát triển mới.

Đối với Thái Nguyên, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn dành tình cảm và sự quan tâm đặc biệt. Sau ngày hòa bình lập lại, Người đã 7 lần về thăm Thái Nguyên. Những lời căn dặn của Người về xây dựng quê hương trở thành nguồn động lực tinh thần đối với Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Một dấu mốc mới đối với Thái Nguyên là từ ngày 1/7/2025, tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Bắc Kạn được hợp nhất. Theo Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường, việc hợp nhất mở ra không gian phát triển mới, tạo thêm tiềm lực, nguồn lực và cơ hội, đồng thời đặt ra yêu cầu về tư duy mới, tầm nhìn mới và quyết tâm mới đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh.

Mục tiêu được đặt ra là xây dựng Thái Nguyên theo hướng “kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển”, từng bước hiện thực hóa mong muốn của Chủ tịch Hồ Chí Minh khi Người về thăm tỉnh ngày 1/1/1964, trong đó có mục tiêu đưa Thái Nguyên trở thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh ở miền Bắc.

Biến truyền thống thành sức mạnh phát triển

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh trước hết phải xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh. Theo đó, Thái Nguyên tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng; xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; giữ vững đoàn kết, thống nhất và thực hiện nghiêm phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng.

Bộ máy phải tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương phải nghiêm; phân cấp rõ, trách nhiệm cụ thể. Mỗi cán bộ phải gần dân, trọng dân, hiểu dân và có trách nhiệm với dân; lấy kết quả công việc và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo. Mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nêu gương, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích chung lên trên lợi ích riêng; dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm.

Theo Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường, phát triển không chỉ được đo bằng các chỉ tiêu tăng trưởng mà cuối cùng phải hướng tới con người. Tỉnh đặt mục tiêu xây dựng con người Thái Nguyên yêu nước, đoàn kết, tự cường, nghĩa tình, trung thực, trách nhiệm, kỷ cương và sáng tạo; đồng thời xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, chăm lo giáo dục, y tế, an sinh xã hội, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội. Mỗi người dân phải được hưởng thành quả của phát triển, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 90 năm thành lập cơ sở Đảng Cộng sản đầu tiên của tỉnh Thái Nguyên

Sau 90 năm, từ cơ sở Đảng chỉ có 4 đảng viên đến một Đảng bộ với hơn 145.000 đảng viên, Thái Nguyên đang bước trên chặng đường phát triển mới. Theo Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường, đây không chỉ là thời điểm để tự hào về những thành quả đã đạt được mà quan trọng hơn là xác định rõ phải làm gì để xứng đáng với những gì các thế hệ đi trước đã trao lại.

Với truyền thống 90 năm, sự đoàn kết trong Đảng, đồng thuận của mhân dân, cùng tư duy đổi mới, khát vọng phát triển và quyết tâm hành động, Thái Nguyên đặt mục tiêu xây dựng một nền kinh tế năng động, kết cấu hạ tầng hiện đại, khoa học - công nghệ phát triển, văn hóa giàu bản sắc. Đích đến được tỉnh xác định là xây dựng Thái Nguyên phát triển nhanh và bền vững.

* Một số hình ảnh về Lễ kỷ niệm