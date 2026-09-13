Thái Nguyên tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu mới

Chiều 13/9, Đoàn kiểm tra, giám sát số 225 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên. Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát, chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị của đoàn kiểm tra 225 tại tỉnh Thái Nguyên

Rà soát, nâng chất lượng đội ngũ cán bộ

Dự thảo báo cáo tập trung đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết, quy định của Trung ương về công tác cán bộ; xây dựng đội ngũ đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và việc khắc phục những hạn chế sau các kết luận kiểm tra, giám sát đợt 1, đợt 2 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026.

Đoàn kiểm tra, giám sát đánh giá Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã nghiêm túc triển khai các chủ trương, nghị quyết, kết luận của Trung ương. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực, nhất là về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư và phát triển các cây trồng chủ lực.

Các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo cơ bản bám sát thực tiễn; công tác đánh giá cán bộ được triển khai với nhiều cách làm đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, cơ cấu và chất lượng đội ngũ cán bộ chưa đồng đều. Nguồn cán bộ trẻ, cán bộ có năng lực nổi trội, chuyên sâu về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số còn hạn chế. Công tác đào tạo, bồi dưỡng ở một số lĩnh vực chưa theo kịp yêu cầu; tiến độ số hóa hồ sơ còn chưa đồng đều.

Đoàn kiểm tra, giám sát đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy định về công tác cán bộ, vị trí việc làm, tiêu chuẩn chức danh; nâng cao chất lượng đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ.

Đánh giá cán bộ phải gắn với hiệu quả công việc

Phát biểu chỉ đạo, Phó Thủ tướng, Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên trong quá trình thực hiện các nội dung kiểm tra, giám sát.

Đại tướng ghi nhận Thái Nguyên đã nghiêm túc quán triệt, chủ động triển khai và bước đầu đạt nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện trong công tác cán bộ; có những đổi mới trong tư duy lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của Nhân dân.

Đáng chú ý, tỉnh từng bước xác định trách nhiệm theo hướng rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền và một đầu mối xuyên suốt.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Đoàn kiểm tra, giám sát số 225 phát biểu kết luận Hội nghị

Công tác phân cấp, ủy quyền từng bước gắn với trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu; đội ngũ cán bộ chủ chốt cấp xã được chú trọng kiện toàn. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng và đánh giá cán bộ có chuyển biến theo hướng gắn với vị trí việc làm và kết quả thực hiện nhiệm vụ.

Công tác chuyển đổi số trong Đảng được quan tâm triển khai, góp phần chuẩn hóa, quản lý, khai thác và liên thông dữ liệu, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng.

Đối với những hạn chế được chỉ ra, Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục sau kiểm tra, trong đó xác định rõ từng nội dung, sản phẩm, tiến độ, cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp và trách nhiệm của người đứng đầu.

Đại tướng yêu cầu tỉnh tiếp tục rà soát tổng thể đội ngũ cán bộ theo vị trí việc làm, khối lượng công việc và yêu cầu thực tiễn của từng địa bàn. Việc điều động, luân chuyển phải xuất phát từ nhiệm vụ, cơ cấu đội ngũ và mục tiêu đào tạo, rèn luyện; ưu tiên tăng cường cán bộ có năng lực cho cơ sở.

Đồng thời, cần tiếp tục nâng cao tính thực chất trong đánh giá cán bộ, lấy hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân, tổ chức làm một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá; kiên quyết khắc phục biểu hiện nể nang, né tránh, hình thức.

Ưu tiên cán bộ cơ sở và nhân lực chuyên sâu

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu Thái Nguyên thực hiện chặt chẽ các quy trình nhân sự; đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng theo vị trí việc làm và khoảng trống năng lực.

“Cần ưu tiên cán bộ cấp xã, cán bộ trong quy hoạch, cán bộ làm công tác xây dựng Đảng và nhân lực chuyên sâu; đẩy nhanh chuẩn hóa, liên thông dữ liệu; tiếp tục làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, giữ vững đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ sau sắp xếp”, Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh.

Đồng thời bày tỏ tin tưởng, với truyền thống đoàn kết, tinh thần trách nhiệm và quyết tâm chính trị cao, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục hiệu quả những hạn chế, khuyết điểm được chỉ ra; xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, gần dân, hiểu dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu tiếp thu ý kiến của Đoàn kiểm tra, giám sát số 225

Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên, Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường trân trọng cảm ơn, nghiêm túc tiếp thu các ý kiến đánh giá, chỉ đạo của Đại tướng Phan Văn Giang và các thành viên Đoàn kiểm tra, giám sát.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường nhấn mạnh, những kết quả đạt được thời gian qua là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, đồng thời có sự quan tâm, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát thường xuyên của Trung ương. Đây là cơ sở quan trọng để Thái Nguyên tiếp tục củng cố đoàn kết, thống nhất, phát huy tiềm năng, lợi thế, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Xuân Trường khẳng định sẽ cùng Ban Thường vụ Tỉnh ủy tiếp thu đầy đủ các nội dung được Đoàn kiểm tra, giám sát chỉ ra; khẩn trương cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp và tổ chức thực hiện quyết liệt, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.