Đảng ủy UBND tỉnh Thái Nguyên hợp nhất hai ban, thành lập Ban Xây dựng Đảng

Sáng 15/9, Đảng ủy UBND tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ. Dự Hội nghị có các đồng chí: Trần Văn Hậu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Vi Văn Nghĩa, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Thái Nguyên; Mai Thị Nhài, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Thái Nguyên; cùng các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Thái Nguyên và khoảng 250 cán bộ, đảng viên thuộc các tổ chức đảng trực thuộc.

Quang cảnh hội nghị ra mắt Ban Xây dựng Đảng UBND tỉnh Thái Nguyên

Hợp nhất hai ban thành Ban Xây dựng Đảng

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức Đảng ủy UBND tỉnh Thái Nguyên công bố Quyết định số 979-QĐ/ĐU ngày 9/9/2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ UBND tỉnh Thái Nguyên về việc hợp nhất Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy với Ban Tổ chức Đảng ủy, thành lập Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy UBND tỉnh, kể từ ngày 15/9/2026.

Việc hợp nhất nhằm tiếp tục kiện toàn, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc của Đảng ủy UBND tỉnh, qua đó nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Theo quyết định, Ban Xây dựng Đảng có trách nhiệm tiếp nhận nguyên trạng tài liệu, hồ sơ, nhân sự, tài sản, cơ sở vật chất, trang thiết bị và các nội dung liên quan của các đơn vị trước khi hợp nhất theo đúng quy định.

Ông Vi Văn Nghĩa, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh Thái Nguyên và bà Mai Thị Nhài, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy UBND tỉnh trao quyết định và tặng hoa cho các đồng chí lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy UBND tỉnh Thái Nguyên.

Công bố các quyết định về công tác cán bộ

Cùng với quyết định về tổ chức bộ máy, Hội nghị cũng công bố các quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh về công tác cán bộ.

Theo đó, ông Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy UBND tỉnh được phân công giữ chức Trưởng Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy UBND tỉnh (kiêm nhiệm), thời hạn 5 năm kể từ ngày 15/9/2026.

Cũng tại Hội nghị, các đồng chí Bế Hương Loan, Nguyễn Thị Phương Nhiên, Hoàng Thanh Thủ và Lâm Thị Quyên được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Xây dựng Đảng, thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15/9/2026.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo Ban Xây dựng Đảng, Đảng ủy UBND tỉnh được kỳ vọng góp phần bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong công tác tham mưu, giúp việc Đảng ủy UBND tỉnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.