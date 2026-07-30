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"Thành công của kỳ họp Quốc hội phải tạo điều kiện nâng cao đời sống nhân dân"

Thứ Năm, 16:10, 30/07/2026
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VOV.VN - Phiên họp lần thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét, thảo luận 45 nội dung, một trong các phiên họp có khối lượng công việc nhiều nhất từ trước đến nay.

Phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 4 vào chiều 29/7, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đặc biệt lưu ý, chất lượng chuẩn bị của các cơ quan sẽ quyết định chất lượng của kỳ họp.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc Phiên họp thứ 4 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Do đó, hồ sơ trình Quốc hội phải thực sự chín, những vấn đề lớn phải được chuẩn bị kỹ, phương án phải rõ, mỗi chính sách cần được đối chiếu đồng thời với các luật có liên quan để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, tại phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 yêu cầu “năng lực thực thi phải được thiết kế ngay trong từng chính sách”; “biến tốc độ ban hành thành tốc độ thực hiện; biến quyết tâm chính trị thành chuyển biến thực chất, kết quả cụ thể”, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan cần quán triệt tinh thần này ngay trong quá trình hoàn thiện các dự án luật, nghị quyết.

Theo đó, các cơ quan không chỉ tập trung hoàn thiện quy định mà đồng thời cần chuẩn bị phương án tổ chức thi hành; rà soát văn bản quy định chi tiết, điều kiện bảo đảm thực hiện và nguồn lực triển khai để các luật, nghị quyết sau khi được Quốc hội thông qua có thể đi ngay vào cuộc sống của người dân, doanh nghiệp.

"Thành công của kỳ họp không chỉ được tính bằng số lượng luật, nghị quyết được thông qua, mà quan trọng hơn là các quyết sách đó có thực sự tháo gỡ được điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, tạo điều kiện cho phát triển và nâng cao đời sống nhân dân hay không", Chủ tịch Quốc hội cho biết.

Thông điệp của Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc các đại biểu Quốc hội bấm nút thông qua các luật, nghị quyết chỉ là bước khởi đầu của quá trình lập pháp. Giá trị thực sự của một kỳ họp Quốc hội nằm ở sức sống của các quyết sách sau khi được ban hành và thực hiện được mục tiêu cáo nhất là nâng cao đời sống nhân dân.

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Chủ tịch Quốc hội: "Thay đổi tư duy công tác giám sát"

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh: Giám sát không chỉ để xem xét việc đã làm, mà phải góp phần định hình việc cần làm; không chỉ phát hiện hạn chế, mà phải tháo gỡ điểm nghẽn, cảnh báo rủi ro, thúc đẩy hành động và kiến tạo phát triển.

Lê Tuyết/VOV
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