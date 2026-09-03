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Thành phố Huế điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ lãnh đạo

Thứ Năm, 12:04, 03/09/2026
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VOV.VN - Sáng 3/9, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc điều động, tiếp nhận và bổ nhiệm cán bộ. Ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Huế dự, trao quyết định và giao nhiệm vụ.

Theo các quyết định của Chủ tịch UBND thành phố Huế, bà Trần Thị Hoài Trâm, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Du lịch được điều động đến công tác tại Sở Ngoại vụ và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Ngoại vụ thành phố Huế. 

Ông Lê Minh Nhân, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sau khi hợp nhất Sở Văn hóa và Thể thao với Sở Du lịch.

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Lãnh đạo thành phố Huế chúc mừng cán bộ mới được bổ nhiệm

Các ông, bà: Nguyễn Huy Hiển, Bùi Thanh Dũng, Nguyễn Thiên Bình và Dương Thị Thu Truyền được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

UBND thành phố Huế cũng tiếp nhận ông Văn Anh Tuấn, Thành viên Bộ phận nghiên cứu chuyên đề giúp việc Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng, đến công tác tại Văn phòng UBND thành phố và bổ nhiệm giữ chức Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế.

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Lãnh đạo thành phố Huế trao quyết định và tặng hoa ông Văn Anh Tuấn, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế

Trao quyết định và giao nhiệm vụ, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế nhấn mạnh, công tác cán bộ có ý nghĩa quan trọng đối với việc xây dựng tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền. 

Chủ tịch UBND thành phố đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ mới phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tiếp cận công việc; xây dựng tập thể đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cần sớm ổn định tổ chức bộ máy sau hợp nhất, bảo đảm hoạt động liên tục, hiệu quả, phát huy tốt tiềm năng, lợi thế của thành phố trên các lĩnh vực văn hóa, di sản, thể thao và du lịch.

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Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND thành phố Huế phát biểu giao nhiệm vụ

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ mới, ông Lê Minh Nhân, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao hứa sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục rèn luyện, đổi mới, sáng tạo và cùng tập thể cơ quan hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung
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