TP.HCM vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ổn định, không gián đoạn

Thứ Hai, 22:24, 25/05/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Sau một năm triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, TP.HCM cơ bản vận hành ổn định bộ máy mới, từng bước đi vào nền nếp, không để gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đây là đánh giá của ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM.

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Bình Tây, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM phát biểu chỉ đạo, đánh giá cao những kết quả phường Bình Tây đạt được sau gần một năm vận hành mô hình mới. Sự ổn định bước đầu là kết quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có Đảng bộ, chính quyền phường Bình Tây.

Ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục những tồn tại, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với phương châm “6 rõ”.

Lãnh đạo phường tặng quà lưu niệm

Đồng thời, phường cần lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ; nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn mới.

Báo cáo tại hội nghị, ông Đỗ Quang Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Tây cho biết, sau gần một năm triển khai mô hình mới, hệ thống chính trị phường cơ bản hoạt động ổn định, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy; công tác phối hợp giữa các đơn vị ngày càng chặt chẽ.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM Nguyễn Văn Thọ phát biểu

Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường duy trì hoạt động thông suốt, không để gián đoạn sau sắp xếp. Sau gần 10 tháng vận hành, phường tiếp nhận hơn 14.700 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,2%, không phát sinh hồ sơ quá hạn; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 99,29%.

Tuy nhiên, địa phương cũng nhìn nhận một số khó khăn như khối lượng công việc lớn sau sắp xếp, thiếu nhân sự, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số; hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đôi lúc phát sinh lỗi kỹ thuật, cơ sở vật chất và hạ tầng dữ liệu còn hạn chế.

Ông Đỗ Quang Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Tây

Phường Bình Tây được thành lập từ 1/7/2025 từ việc sáp nhập Phường 2 và Phường 9 thuộc Quận 6 cũ. Đây là phường trung tâm thương mại và văn hóa nổi bật thuộc Quận 6 cũ.

Phường Bình Tây có diện tích 1,05 km2 với hơn 64.000 dân, tập trung hơn 3.700 hộ kinh doanh, 1.600 doanh nghiệp và 30 điểm giao dịch ngân hàng. Chợ Bình Tây là trung tâm thương mại chủ lực của địa phương với hơn 2.300 sạp hàng, đón trên 10.000 lượt người giao thương mỗi ngày.

Hà Khánh/VOV-TP.HCM
Người dân Nhà Bè, TP.HCM chờ câu trả lời thỏa đáng về nước sạch từ SAWACO
VOV.VN - Sau phản ánh của Báo Điện tử Tiếng nói Việt Nam về tình trạng nước vàng đục, áp lực yếu, mất nước kéo dài tại Nhà Bè (TP HCM), Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn đã có phản hồi. Tuy nhiên, nhiều người dân cho rằng phần giải thích vẫn chưa làm rõ trách nhiệm và quyền lợi khách hàng. 

Bắt hai nghi phạm nước ngoài trong vụ nổ súng làm 1 người chết ở TP.HCM
VOV.VN - Hai nghi phạm người nước ngoài được xác định đã dùng súng bắn tại phường Bến Thành, TP.HCM trong tối 21/5 khiến 1 người chết, 1 người bị thương.

TP.HCM gỡ vướng cấp sổ hồng: Không thể “hợp thức hóa” sai phạm của chủ đầu tư
VOV.VN - Hàng chục ngàn cư dân TP.HCM mòn mỏi chờ “sổ hồng” nhiều năm. Trong khi thành phố nỗ lực gỡ vướng pháp lý để bảo vệ người dân, hàng loạt chủ đầu tư vẫn bị tố sai phạm xây dựng, PCCC, điều chỉnh công năng, nghĩa vụ tài chính nhưng chưa bị xử lý dứt điểm

Hà Tĩnh hòa kịch tính CAHN, SLNA trụ hạng sớm sau trận thắng CLB TP.HCM
VOV.VN - Kết quả vòng 24 V-League 2025/2026, Hà Tĩnh cầm hòa CAHN với tỉ số 1-1, trong khi đó, SLNA trụ hạng sớm sau khi đánh bại CLB TP.HCM với tỉ số 1-0.

Dự thảo Luật Đô thị đặc biệt đề xuất giao TP.HCM gần 300 thẩm quyền
VOV.VN - TP.HCM đang xây dựng dự thảo Luật Đô thị đặc biệt với định hướng tạo khung pháp lý vượt trội, ổn định lâu dài cho siêu đô thị lớn nhất cả nước. Dự thảo đề xuất phân quyền mạnh, với gần 300 thẩm quyền giao cho HĐND, UBND và Chủ tịch UBND TP.HCM.

Sắp xếp lại thôn, tổ dân phố: Tổ dân phố ở Hà Nội, TP.HCM có thể tăng lên 700 hộ
VOV.VN - Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo nghị định về tổ chức, hoạt động của thôn, tổ dân phố để làm cơ sở sắp xếp các đơn vị dân cư trên toàn quốc. Trong đó đề xuất tăng quy mô tổ dân phố tại Hà Nội và TP HCM lên tối thiểu 700 hộ

Phó Chánh án TAND TP.HCM giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp
VOV.VN - Ngày 20/5, tại tỉnh Đồng Tháp, TAND Tối cao tổ chức lễ công bố quyết định về công tác cán bộ. Tại buổi lễ, TAND Tối cao công bố quyết định điều động và bổ nhiệm ông Bùi Thái Hùng (SN 1983), Phó Chánh án TAND TP.HCM, giữ chức vụ Chánh án TAND tỉnh Đồng Tháp. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh nhận thêm hai nhiệm vụ quan trọng
VOV.VN - TP.HCM vừa kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất và Ban Chỉ đạo bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm tăng hiệu quả phối hợp xử lý công tác thu hồi đất, giải ngân đầu tư công và triển khai các dự án trên địa bàn.

