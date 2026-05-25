TP.HCM vận hành bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp ổn định, không gián đoạn

Tại Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành bộ máy của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp tại phường Bình Tây, ông Nguyễn Văn Thọ, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP.HCM phát biểu chỉ đạo, đánh giá cao những kết quả phường Bình Tây đạt được sau gần một năm vận hành mô hình mới. Sự ổn định bước đầu là kết quả nỗ lực của cả hệ thống chính trị, trong đó có Đảng bộ, chính quyền phường Bình Tây.

Ông Nguyễn Văn Thọ đề nghị địa phương tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khẩn trương khắc phục những tồn tại, xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả gắn với phương châm “6 rõ”.

Đồng thời, phường cần lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo chất lượng phục vụ; nâng cao hiệu quả quản trị đô thị, giữ vững an ninh trật tự, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn mới.

Báo cáo tại hội nghị, ông Đỗ Quang Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Bình Tây cho biết, sau gần một năm triển khai mô hình mới, hệ thống chính trị phường cơ bản hoạt động ổn định, bảo đảm sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của cấp ủy; công tác phối hợp giữa các đơn vị ngày càng chặt chẽ.

Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường duy trì hoạt động thông suốt, không để gián đoạn sau sắp xếp. Sau gần 10 tháng vận hành, phường tiếp nhận hơn 14.700 hồ sơ thủ tục hành chính, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,2%, không phát sinh hồ sơ quá hạn; mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp đạt 99,29%.

Tuy nhiên, địa phương cũng nhìn nhận một số khó khăn như khối lượng công việc lớn sau sắp xếp, thiếu nhân sự, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số; hệ thống giải quyết thủ tục hành chính đôi lúc phát sinh lỗi kỹ thuật, cơ sở vật chất và hạ tầng dữ liệu còn hạn chế.

Phường Bình Tây được thành lập từ 1/7/2025 từ việc sáp nhập Phường 2 và Phường 9 thuộc Quận 6 cũ. Đây là phường trung tâm thương mại và văn hóa nổi bật thuộc Quận 6 cũ. Phường Bình Tây có diện tích 1,05 km2 với hơn 64.000 dân, tập trung hơn 3.700 hộ kinh doanh, 1.600 doanh nghiệp và 30 điểm giao dịch ngân hàng. Chợ Bình Tây là trung tâm thương mại chủ lực của địa phương với hơn 2.300 sạp hàng, đón trên 10.000 lượt người giao thương mỗi ngày.