Thành ủy TP.HCM điều động, chỉ định 4 cán bộ

Tại hội nghị, bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM đã trao các quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM về công tác cán bộ.

Cụ thể, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quyết định tiếp nhận, điều động, chỉ định ông Lê Văn Thinh, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TPHCM, tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy phường An Lạc, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Ngọc Văn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM, được chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy phường Bến Thành nhiệm kỳ 2025-2030.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết trao quyết định và chúc mừng các cán bộ (ảnh: Hà An)

Bà Trần Minh Xuân, Phó trưởng Ban Nội chính Thành ủy, được điều động về Văn phòng Thành ủy, phân công công tác tại Ban Nghiên cứu phát triển TP.HCM.

Bà Mai Thị Hồng Hoa, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, được tiếp nhận, điều động đến công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để giới thiệu bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.HCM.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết đánh giá cao năng lực, kinh nghiệm của 4 cán bộ được điều động, phân công đợt này. Đồng thời đề nghị các cán bộ nhanh chóng tiếp cận công việc, phát huy năng lực, kinh nghiệm, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.