TP.HCM bổ nhiệm Tổng Giám đốc SJC và 6 cán bộ lãnh đạo

Chiều 19/10, UBND TP.HCM tổ chức lễ trao quyết định bổ nhiệm, điều động 7 cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các sở, ngành và đơn vị trực thuộc. Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh trao các quyết định của Chủ tịch UBND TP.HCM về công tác cán bộ.

Đáng chú ý, Chủ tịch UBND TP.HCM quyết định điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trường Thi, Phó Giám đốc Sở Công Thương, giữ chức Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC).

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh trao quyết định cho các cán bộ. Từ phải qua: Ông Trần Chí Trung, ông Nguyễn Trường Thi, ông Châu Vĩ Tuấn và ông Vũ Văn Vịnh (ảnh: Hà An)

Đồng thời điều động ông Trần Chí Trung, Trưởng phòng Kế hoạch và Đầu tư thuộc Sở Xây dựng, giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng; Ông Châu Vĩ Tuấn, Trưởng phòng Văn bản pháp quy thuộc Sở Tư pháp, được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Ông Vũ Văn Vịnh, Giám đốc Ban Quản lý dự án 2 thuộc Ban Quản lý Đường sắt đô thị, được bổ nhiệm giữ chức Phó Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị. Thời hạn bổ nhiệm đối với các cán bộ trên là 5 năm.

Bên cạnh đó, TP.HCM quyết định điều động bà Mai Thị Hồng Hoa, Chủ tịch UBND phường Bến Thành, đến nhận công tác tại Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM để thực hiện công tác cán bộ; Ông Nguyễn Ngọc Văn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp TP.HCM và ông Lê Văn Thinh, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu chế xuất và công nghiệp TP.HCM, được điều động đến nhận công tác tại Thành ủy TP.HCM để thực hiện công tác cán bộ. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 20/10/2026.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hoàng Nguyên Dinh chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm, điều động; đồng thời đề nghị các cán bộ tiếp tục phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, giữ gìn đoàn kết nội bộ, cùng tập thể cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Trần Chí Trung thay mặt các cán bộ phát biểu nhận nhiệm vụ (ảnh: Hà An)

Thay mặt các cán bộ nhận quyết định, ông Trần Chí Trung khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học tập, rèn luyện, phát huy tinh thần đoàn kết, cầu thị, chủ động tiếp cận công việc và nâng cao năng lực để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.