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Thi đua thực chất để xây dựng đội ngũ cán bộ chất lượng

Thứ Tư, 22:43, 26/08/2026
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VOV.VN - Thi đua, khen thưởng cần gắn với nhiệm vụ, vị trí việc làm và kết quả đầu ra, qua đó tạo động lực nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ.

Chiều 26/8, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo “Vai trò của thi đua trong công tác tổ chức cán bộ”. 

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh cho rằng, sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đặc biệt coi trọng phong trào thi đua và khẳng định công việc hằng ngày chính là nền tảng của thi đua.

Từ tư tưởng đó, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm cho rằng, thi đua phải gắn trực tiếp với việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, trở thành động lực nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Đối với công tác tổ chức cán bộ - lĩnh vực có vị trí đặc biệt quan trọng trong xây dựng tổ chức và đội ngũ - yêu cầu này càng phải được quán triệt sâu sắc trong tất cả các khâu, từ tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm, luân chuyển đến đánh giá, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện chế độ, chính sách.

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PGS.TS Hoàng Phúc Lâm phát biểu tại hội thảo. Ảnh Đức Mạnh

PG.TS Hoàng Phúc Lâm cho rằng, trong các khâu của công tác cán bộ, đánh giá cán bộ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là cơ sở để bố trí, sử dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ. Vì vậy, công tác đánh giá cần tiếp tục được đổi mới theo hướng thường xuyên, thực chất, dựa trên vị trí việc làm, kết quả và sản phẩm cụ thể.

Hiện, Học viện đang từng bước triển khai đánh giá theo quý, gắn với chỉ số hiệu suất công việc (KPI) tại một số đơn vị để hoàn thiện phương pháp và tiêu chí đánh giá. Qua đó, kịp thời ghi nhận, khuyến khích những cán bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, đồng thời có căn cứ xem xét, bố trí, sắp xếp phù hợp đối với những trường hợp chưa đáp ứng yêu cầu công việc. Thi đua vì thế không chỉ dừng ở danh hiệu hay hình thức khen thưởng mà phải phản ánh đúng năng lực, hiệu suất và mức độ đóng góp của từng cá nhân.

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Hội thảo “Vai trò của thi đua trong công tác tổ chức cán bộ”. Ảnh Đức Mạnh

PGS.TS Hoàng Phúc Lâm cho biết, Học viện đang được giao nhiều nhiệm vụ chiến lược về nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và tham mưu cho Trung ương, trong đó có những nhiệm vụ lớn liên quan đến tổng kết 100 năm Đảng lãnh đạo cách mạng Việt Nam, tổng kết 40 năm thực hiện Cương lĩnh và tiếp tục nghiên cứu, phát triển lý luận về đường lối đổi mới. Những nhiệm vụ đó đòi hỏi công tác tổ chức cán bộ phải đi trước một bước, chủ động chuẩn bị đội ngũ có chất lượng cao, nhất là cán bộ khoa học, giảng viên, chuyên gia đầu ngành và đội ngũ kế cận. Đồng thời, cần tạo sự cân đối hợp lý giữa giảng dạy và nghiên cứu khoa học, khuyến khích cán bộ bám sát thực tiễn, nâng cao năng lực tổng kết, nghiên cứu và tham mưu, tư vấn chính sách.

“Việc đánh giá phải được tiến hành đa chiều, liên tục và trở thành căn cứ thực chất cho quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, điều động và thực hiện các chế độ, chính sách với cán bộ. Công tác đào tạo, bồi dưỡng, kể cả việc cử cán bộ đi học tập, nghiên cứu ở nước ngoài, cần được thực hiện có trọng tâm, đúng đối tượng, gắn với yêu cầu nâng cao năng lực; đồng thời phải tạo ra sản phẩm, giá trị đóng góp cụ thể sau quá trình học tập. Đối với cán bộ trong diện quy hoạch cần có cơ chế theo dõi, đánh giá, rèn luyện và bồi dưỡng phù hợp, giúp cán bộ tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và năng lực thực tiễn, sẵn sàng đảm nhiệm những trọng trách cao hơn khi được phân công”, PGS.TS Hoàng Phúc Lâm nhấn mạnh.

PGS.TS Đinh Ngọc Giang, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh nhận xét, hội thảo gợi mở theo hướng thi đua phải gắn với nhiệm vụ; nhiệm vụ phải tạo ra sản phẩm; sản phẩm phải được đánh giá bằng kết quả và tác động; những kết quả tốt cần được ghi nhận, lan tỏa và nhân rộng, qua đó đưa thi đua trở thành động lực thực chất cho quá trình phát triển nghề nghiệp của cán bộ.

Từ đó, PGS.TS Đinh Ngọc Giang đề nghị tiếp tục rà soát, đổi mới tiêu chí thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị, vị trí việc làm, sản phẩm và kết quả đầu ra; tăng cường liên kết kết quả thi đua với đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng và phát triển cán bộ; đồng thời chú trọng phát hiện, tổng kết, nhân rộng các sáng kiến, mô hình hiệu quả và nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác tổ chức, thi đua - khen thưởng. 

Minh Thư/VOV.VN
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