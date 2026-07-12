Thôn mới, trọng trách mới

Từ ngày 1/7, tỉnh Lào Cai hoàn thành việc sáp nhập một số thôn, tổ dân phố nhằm tinh gọn bộ máy, mở rộng không gian quản lý và tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội.

"Tôi thấy sau khi sáp nhập, cán bộ thôn thường xuyên xuống địa bàn. Nhiều việc quan trọng như phòng chống thiên tai, sạt lở đất, phòng chống ma túy hay hướng dẫn phát triển nông nghiệp đều được thông báo thường xuyên qua nhóm Zalo, giúp bà con nắm bắt nhanh và rõ ràng hơn", anh Giàng A Khua, người dân thôn Púng Luông, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai cho biết.

Việc sắp xếp các thôn ở vùng cao hướng tới mục tiêu phát triển đồng bộ trong thời gian tới.

Sau khi hợp nhất hai thôn Púng Luông và Đề Chờ Chua B, thôn Púng Luông mới có 230 hộ với gần 1.200 nhân khẩu, trong đó đồng bào Mông chiếm trên 99%. Địa bàn rộng hơn, dân số đông nên ngay sau khi sáp nhập, cấp ủy đã nhanh chóng kiện toàn đội ngũ cán bộ để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Anh Giàng A Lềnh, sinh năm 1995, tốt nghiệp cao đẳng ngành nông lâm, từng đảm nhiệm cương vị bí thư chi bộ từ năm 2022, tiếp tục được tín nhiệm chỉ định làm Bí thư Chi bộ thôn Púng Luông mới. Theo anh Lềnh, việc quản lý địa bàn sau sáp nhập gặp không ít khó khăn. Mùa mưa lũ, đường sá đi lại vất vả khiến việc nắm bắt tình hình, kiểm tra thực tế mất nhiều thời gian hơn. Là cán bộ trẻ, đôi khi anh cũng gặp trở ngại khi tuyên truyền, vận động những người lớn tuổi. Trong khi đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin ở vùng cao vẫn còn nhiều hạn chế. Không ít hộ dân chưa sử dụng điện thoại thông minh hoặc chỉ dùng Facebook, Tiktok mà không dùng zalo nên không thể tham gia các nhóm chung của thôn, một số khác lại rời nhóm vì cho rằng nhận quá nhiều thông báo. Sau sáp nhập, chi bộ thôn có 52 đảng viên, trong đó, nhiều đảng viên trẻ đi làm ăn xa nên việc tham gia sinh hoạt chưa thường xuyên, còn các đảng viên lớn tuổi lại gặp khó khăn trong việc tiếp cận các nền tảng số.

Để khắc phục những khó khăn đó, bí thư chi bộ Giàng A Lềnh đã phát huy vai trò của già làng, người có uy tín cùng tham gia tuyên truyền, vận động bà con xóa bỏ hủ tục tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng chống tệ nạn xã hội. Đối với lực lượng thanh niên, anh tận dụng nhóm zalo cộng đồng để truyền tải thông tin nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí đi lại.

Anh Giàng A Lềnh chia sẻ về nhiệm vụ mới.

Với anh Lềnh, mục tiêu lớn nhất vẫn là nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân: ''Chúng tôi đang vận động bà con tập trung trồng một số cây dược liệu quý để nâng cao thu nhập. Hiện tại trong thôn đang có một đồng chí đảng viên có khu trồng cây tam thất và cây sâm Ngọc Linh gần 1 ha. Mô hình của đồng chí ấy có hiệu quả thì chúng tôi sẽ tổ chức các buổi tuyên truyền, vận động bà con đi tham quan để cùng nhau làm ăn phát triển kinh tế. Diện tích lúa, ngô cũng được bà con chủ động chăm sóc".

Không chỉ ở Púng Luông, nhiều cán bộ tại các thôn mới cũng đang từng bước thích nghi với yêu cầu quản lý trong điều kiện mới. Tại thôn Kang Đề, anh Giàng A Tùng, 38 tuổi, với 13 năm kinh nghiệm làm trưởng thôn, tiếp tục được nhân dân tín nhiệm giao đảm nhiệm cương vị trưởng thôn mới. Sau sáp nhập, thôn có 258 hộ với gần 1.400 nhân khẩu.

Một trong những nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ thôn mới là nhanh chóng nắm bắt địa bàn, đưa ra những phương hướng, nhiệm vụ sát thực tiễn.

Theo anh Giàng A Tùng, thách thức lớn nhất hiện nay là nhanh chóng nắm chắc địa bàn, hiểu tâm tư, nguyện vọng và phong tục của từng nhóm dân cư để việc tuyên truyền, vận động đạt hiệu quả. Muốn người dân tin và làm theo thì không chỉ nói mà phải có những mô hình kinh tế mang lại hiệu quả thực tế. Vì vậy, anh dự kiến sẽ phối hợp tổ chức các lớp đào tạo nghề, xây dựng những mô hình sinh kế phù hợp ngay tại địa phương. Bên cạnh đó, kêu gọi, thu hút các doanh nghiệp, hợp tác xã ở ngoài vào để chăn nuôi, trồng trọt, để phát triển kinh tế - xã hội...

Giàng A Vừ, Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông cho biết, nhân sự các thôn mới là những người có trình độ cao nhất, nhiệt tình, tâm huyết với công việc.

Theo ông Giàng A Vừ, Bí thư Đảng ủy xã Púng Luông, công tác chuẩn bị nhân sự cho các thôn sau sáp nhập đã được Đảng ủy xã thực hiện kỹ lưỡng, phù hợp với điều kiện thực tế vùng cao. Phần lớn cán bộ trẻ được bố trí đều có trình độ đại học. Dù kinh nghiệm thực tiễn và uy tín trong nhân dân cần thêm thời gian để bồi đắp, nhưng đây là lực lượng có nhiều triển vọng và sẽ tiếp tục được đào tạo, rèn luyện trong quá trình công tác.

"Kể cả là ở cấp thôn, cấp chi bộ thì công tác chuyển đổi số hiện nay đang rất là cần thiết. Để hướng dẫn người dân tiếp cận các dịch vụ công, để giảm thiểu việc đi lại cho người dân thì phải có một đội ngũ nòng cốt, xuất phát từ chi bộ, từ thôn, đáp ứng được các tiêu chí này. Thì vừa rồi với công tác kiện toàn tổ chức bộ máy, chúng tôi chỉ đạo chọn nhân sự, chọn các đồng chí nào mà trình độ cao nhất, nhiệt tình nhất, nhiệt huyết, tâm huyết", ông Giàng A Vừ chia sẻ.

Thực hiện chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính, xã Púng Luông, tỉnh Lào Cai đã tinh gọn từ 25 thôn xuống còn 16 thôn; đến nay, bộ máy tại các thôn mới cơ bản đã vận hành ổn định. Ở vùng cao, sau mỗi cuộc sắp xếp là những thử thách mới đối với cán bộ cơ sở, nhưng cũng chính từ đây, những cán bộ trẻ có trình độ, nhiệt huyết và dám dấn thân đang từng bước khẳng định vai trò của mình, tạo nền tảng để các thôn bản sau sáp nhập phát triển ổn định và bền vững.