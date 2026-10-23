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Thông cáo báo chí chung Việt Nam – EU

Thứ Sáu, 05:23, 23/10/2026
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VOV.VN - Trong chuyến thăm chính thức EU ngày 22/10, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng lãnh đạo Liên minh châu Âu nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy đầu tư, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và hợp tác an ninh.

Thông cáo báo chí chung về chuyến thăm chính thức Liên minh Châu Âu của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm

Ngày 22/10/2026, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm đã thăm chính thức Liên minh Châu Âu (EU) tại Brussels, hội đàm với Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen về quan hệ hợp tác song phương, an ninh khu vực và các thách thức toàn cầu.

Việt Nam và EU khẳng định tầm quan trọng của việc tăng cường khả năng tự cường, đa dạng hóa quan hệ đối tác, thúc đẩy ổn định và thịnh vượng tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương, trong đó có việc triển khai Chiến lược hợp tác của EU tại khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Chủ tịch Ủy ban châu Âu﻿ ﻿Ursula von der Leyen. (Ảnh: TTXVN)

Hai bên hoan nghênh đà phát triển tích cực của quan hệ Việt Nam – EU, đặc biệt kể từ khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện vào tháng 01/2026.

Lãnh đạo hai bên tái khẳng định cam kết tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, trong đó có việc thúc đẩy đầu tư trong khuôn khổ sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu (Global Gateway) và Quan hệ đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng (JETP); nhấn mạnh tầm quan trọng của việc triển khai đầy đủ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) và sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam – EU (EVIPA).

Hai bên cũng nhất trí phấn đấu hướng tới phát triển hợp tác về nguyên liệu thô thiết yếu; tiếp tục tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ và đổi mới sáng tạo, giáo dục và đào tạo, chuyển đổi xanh, cơ sở hạ tầng chiến lược, kinh tế tuần hoàn và kinh tế biển xanh.

Hai bên ghi nhận tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh trên cơ sở phù hợp với luật pháp, các ưu tiên và chính sách của mỗi bên; đánh giá cao vai trò của Đối thoại Quốc phòng và An ninh Việt Nam – EU và các khuôn khổ hợp tác hiện có, trong đó có hợp tác về an toàn, an ninh hàng hải, an ninh mạng, quản lý khủng hoảng và nâng cao năng lực.

Hai bên tái khẳng định cam kết thúc đẩy và bảo vệ quyền con người, bao gồm thông qua cơ chế đối thoại chuyên ngành liên quan giữa hai bên.

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng và hiệu quả của chủ nghĩa đa phương và trật tự quốc tế dựa trên luật lệ. Chủ tịch Hội đồng Châu Âu António Costa và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Ursula von der Leyen đánh giá cao vai trò mang tính xây dựng của Việt Nam trong ASEAN. Lãnh đạo hai bên bày tỏ mong đợi Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ASEAN – EU vào năm 2027.

Việt Cường/VOV
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