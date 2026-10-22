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Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chứng kiến trao các thỏa thuận hợp tác Việt Nam-châu Âu

Thứ Năm, 19:58, 22/10/2026
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VOV.VN - Tại Brussels (Bỉ), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao nhiều thỏa thuận hợp tác giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam với đối tác châu Âu trong các lĩnh vực giáo dục, công nghiệp xanh, hàng không và du lịch.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ. Nhiều thỏa thuận hợp tác quan trọng được trao tại Tọa đàm cấp cao giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm với các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ

Ngày 22/10, tại Brussels, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã tham dự Tọa đàm cấp cao với lãnh đạo các doanh nghiệp tiêu biểu châu Âu và Bỉ, chứng kiến lễ trao các thỏa thuận hợp tác.

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Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết thỏa thuận với Liên minh châu Âu nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục đào tạo

Tại sự kiện, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Chủ tịch Thứ nhất Thượng viện Bỉ Andries Gryffroy đã chứng kiến lễ trao các văn kiện, thỏa thuận hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam và các đối tác châu Âu trên nhiều lĩnh vực then chốt.

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Trao thỏa thuận giữa UBND thành phố Hà Nội, Quỹ Aquitara và Công ty Tài chính 512

Cụ thể, Bộ Giáo dục và Đào tạo ký kết thỏa thuận với Liên minh châu Âu nhằm thúc đẩy phát triển giáo dục đào tạo. Trao thỏa thuận giữa UBND thành phố Hà Nội, Quỹ Aquitara và Công ty Tài chính 512 về nghiên cứu, khảo sát và lập đề xuất đầu tư dự án khu công nghiệp sinh thái – công nghệ cao tại KCN Hạ Bằng (Hà Nội).

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Vietnam Airlines cùng APG Inc liên kết phát triển thị trường bền vững và quảng bá thương hiệu quốc tế

Về phía các doanh nghiệp, Tập đoàn Hóa chất Việt Nam và Tập đoàn Air Liquide hợp tác nâng cao hiệu quả và an toàn năng lượng gắn với chuyển dịch xanh; Vietnam Airlines cùng APG Inc liên kết phát triển thị trường bền vững và quảng bá thương hiệu quốc tế; EuroCham và Quỹ Aquitara triển khai chương trình thiện nguyện An Vui Mart; Vietravel và Tập đoàn HiSEAS xác lập quan hệ hợp tác chiến lược nhằm phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch song phương.

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EuroCham và Quỹ Aquitara triển khai chương trình thiện nguyện An Vui Mart

Sự kiện là dấu mốc quan trọng, góp phần cụ thể hóa các mục tiêu hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư và phát triển bền vững giữa Việt Nam với các đối tác châu Âu.

Việt Cường-Anh Tuấn/VOV
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