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Thống nhất chỉ tiêu đo lường mức đóng góp của kinh tế số vào GDP

Thứ Tư, 14:44, 21/10/2026
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VOV.VN - Sáng 21/10, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính nhằm thống nhất về chỉ tiêu đo lường kinh tế số trong GDP.

Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, phát triển kinh tế số là một trong những định hướng chiến lược của Đảng và Nhà nước, với mục tiêu kinh tế số chiếm tối thiểu 30% GDP vào năm 2030 theo Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Để đánh giá chính xác kết quả thực hiện mục tiêu này, cần thống nhất chỉ tiêu, phương pháp đo lường và nguồn số liệu chính thức, bảo đảm phản ánh khách quan mức đóng góp của kinh tế số vào nền kinh tế.

Trong giai đoạn 2021-2025, tỷ trọng giá trị tăng thêm của kinh tế số trong GDP của Việt Nam liên tục tăng, từ 12,87% GDP năm 2021 lên 14,02% GDP năm 2025.  Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đặt mục tiêu kinh tế số chiếm 14,5% GDP.

thong nhat chi tieu do luong muc dong gop cua kinh te so vao gdp hinh anh 1
Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng

Tại cuộc họp, các đại biểu tập trung thảo luận việc thực hiện các chỉ tiêu kinh tế số trong GDP theo các Nghị quyết của Trung ương và Chính phủ; làm rõ cách hiểu, phương pháp tính toán và cơ quan chủ trì thực hiện. Các nội dung thảo luận tập trung vào việc xác định chỉ tiêu phục vụ đánh giá kết quả thực hiện trong năm 2027 và định hướng đến năm 2030, bảo đảm phù hợp với các mục tiêu phát triển kinh tế số đã đề ra.

Sau khi nghe báo cáo của các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng giao Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính thống nhất chỉ tiêu dùng để đo lường, theo dõi và đánh giá mức đóng góp của kinh tế số vào GDP. Phó Thủ tướng đồng thời giao hai bộ thống nhất nội hàm, phạm vi, cách tiếp cận và làm rõ phương pháp xác định kinh tế số, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu thống nhất tên gọi, phương pháp và chỉ tiêu thống kê, tạo cơ sở theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế số quốc gia.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng: Phấn đấu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên

VOV.VN - Trình bày Báo cáo kinh tế - xã hội tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI sáng 17/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định: Năm 2026 ghi nhận bức tranh kinh tế khởi sắc toàn diện với 14/15 chỉ tiêu đạt và vượt. Bước sang 2027, Việt Nam kiên định mục tiêu tăng tốc, bứt phá với kỳ vọng tăng trưởng GDP từ 10% trở lên.

Vân Hồng/VOV1
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