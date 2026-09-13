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Thủ tướng: BRICS kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững

Chủ Nhật, 16:05, 13/09/2026
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VOV.VN - Trưa nay (13/9), tại Thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã tham dự và có phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 với chủ đề “Tự cường, đổi mới sáng tạo, hợp tác và phát triển bền vững: Định hình tương lai tăng trưởng bao trùm toàn cầu”.

Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) có sự tham dự của Nguyên thủ, Người đứng đầu Chính phủ, đại diện lãnh đạo cấp cao các nước thành viên BRICS, các nước đối tác, khách mời và lãnh đạo các tổ chức quốc tế.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đề xuất BRICS chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế; chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững.

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Nguyên thủ, Người đứng đầu Chính phủ, đại diện lãnh đạo cấp cao các nước thành viên BRICS, các nước đối tác, khách mời và lãnh đạo các tổ chức quốc tế chụp ảnh chung.

Khai mạc Phiên thảo luận, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh các ưu tiên của Năm Chủ tịch 2026 với cách tiếp cận đặt con người ở vị trí trung tâm, tập trung vào củng cố năng lực tự cường, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm phát triển bền vững và tăng cường tiếng nói của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển trong quản trị toàn cầu; nhấn mạnh yêu cầu chuyển hóa các ưu tiên hợp tác thành những kết quả cụ thể, thiết thực, mang lại lợi ích trực tiếp cho người dân.

“Ngày nay, các điểm nóng căng thẳng trên thế giới đang không ngừng gia tăng. Điều này đang có tác động rất tiêu cực và sâu rộng đến cuộc sống của người dân các nước. Các đại dịch, thảm họa khí hậu và sự gián đoạn chuỗi cung ứng đã cho thấy rằng trong thế giới ngày nay, không có bất kỳ một cuộc khủng hoảng nào chỉ giới hạn ở một khu vực. Do đó, chúng tôi đã đặc biệt nhấn mạnh vào việc tăng cường khả năng tự cường trong BRICS. Việc nhận diện kịp thời các thách thức, sẵn sàng đối phó và hành động ngay lập tức cũng là điều vô cùng cần thiết”, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi phát biểu.

Hội nghị đã thảo luận về nhiều vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, trong đó có cải cách hệ thống quản trị toàn cầu và các thể chế đa phương, các biện pháp duy trì hòa bình, ổn định khu vực, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững và bao trùm. Các nhà Lãnh đạo khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác trên ba trụ cột chính trị - an ninh, kinh tế - tài chính, văn hoá - giao lưu nhân dân, thúc đẩy hoà bình, xây dựng một trật tự quốc tế đại diện hơn, công bằng hơn; nhất trí thúc đẩy hợp tác nhiều mặt cả về thương mại, đầu tư, tài chính - tiền tệ, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, an ninh năng lượng, nông nghiệp, an ninh lương thực, chuyển đổi năng lượng công bằng, bảo vệ môi trường, y tế và giao lưu nhân dân.

Các Nhà lãnh đạo cũng nhấn mạnh yêu cầu bảo đảm ổn định thị trường năng lượng và duy trì dòng chảy năng lượng không bị gián đoạn từ các nguồn cung đa dạng, đồng thời tăng cường khả năng chống chịu và bảo vệ hạ tầng năng lượng thiết yếu.

Phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn nêu rõ: Việt Nam ủng hộ và mong muốn BRICS phối hợp chặt chẽ hơn với các cơ chế đa phương khu vực, liên khu vực và toàn cầu đóng góp cho hòa bình, ổn định, hợp tác và mang lại cơ hội phát triển bình đẳng và bền vững cho tất cả các quốc gia; phát huy vai trò lớn hơn trong việc thúc đẩy đối thoại và hợp tác, tạo dựng và củng cố niềm tin, góp phần tìm giải pháp cho các thách thức toàn cầu, thúc đẩy cải cách hệ thống đa phương đáp ứng toàn diện hơn lợi ích của các nước đang phát triển.

Đánh giá cao các ưu tiên “Tự cường, Đổi mới sáng tạo, Hợp tác và Phát triển bền vững” của BRICS năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đề xuất: “Thứ nhất, chuyển từ ứng phó với biến động sang chủ động nâng cao sức chống chịu và năng lực tự cường của các nền kinh tế thông qua tăng cường hợp tác và hỗ trợ các nước đang phát triển củng cố năng lực hoạch định chính sách linh hoạt, quản trị và dự báo chiến lược, nâng cao năng suất lao động, khả năng tự cường và tính năng động của nền kinh tế, kịp thời ngăn ngừa khủng hoảng và chủ động ứng phó với các cú sốc, nhất là trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính và các thách thức xuyên biên giới hiện nay.

Thứ hai, chuyển từ mở rộng quy mô hợp tác sang làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống đi đôi với kiến tạo những động lực tăng trưởng mới, bao trùm và bền vững thông qua tăng cường phối hợp chính sách về thương mại và đầu tư, mở cửa thị trường, phát huy các định chế tài chính hiện có và huy động thêm các nguồn lực dài hạn với chi phí hợp lý để giúp các nước đang phát triển tiếp cận công bằng hơn với các nguồn vốn cho chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Thứ ba, chuyển hóa các cơ hội hợp tác về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo thành các chương trình, dự án cụ thể, phục vụ lợi ích chung của các quốc gia thông qua các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực, chuyển giao công nghệ, nhất là trong các lĩnh vực có sức lan toả cao như trí tuệ nhân tạo, công nghệ số, nông nghiệp thông minh, năng lượng sạch”.

Chia sẻ về định hướng phát triển của Việt Nam lấy con người, đổi mới thể chế, quản trị hiện đại, khoa học công nghệ làm nền tảng cho phát triển; bảo đảm hài hoà giữa tăng trưởng kinh tế với công bằng xã hội và bảo vệ môi trường, Thủ tướng Chính phủ khẳng định: Việt Nam sẵn sàng đồng hành cùng BRICS với tinh thần trách nhiệm, thiện chí và hợp tác thực chất để kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng, phát triển bền vững và bao trùm cho mọi quốc gia, mọi người dân.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Ấn Độ dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18

VOV.VN - Ngày 12/9 (theo giờ địa phương) Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay Quốc tế Indira Gandhi, New Delhi bắt đầu chuyến công tác dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 - 13/9.

Lại Hoa - Đình Nam - Lê Dũng/VOV-New Delhi
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