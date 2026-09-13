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Indonesia đề cao sức mạnh tập thể của BRICS trong cải cách quản trị toàn cầu

Chủ Nhật, 12:02, 13/09/2026
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VOV.VN - Tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 ở New Delhi, Ấn Độ, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto kêu gọi phát huy sức mạnh tập thể để tăng cường khả năng chống chịu trước biến động toàn cầu, bảo đảm an ninh lương thực, năng lượng và mở rộng cơ hội cho các nước đang phát triển.

Phát biểu tại phiên họp về “Quản trị toàn cầu bao trùm và tăng cường chủ nghĩa đa phương” tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS ngày 12/9, Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto nhấn mạnh sức mạnh tập thể của BRICS là nguồn vốn quan trọng để tăng cường quản trị toàn cầu, đảm bảo an ninh lương thực và năng lượng, tạo cơ hội lớn hơn cho các nước đang phát triển. 

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Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tại Hội nghị thượng đỉnh BRICS năm 2026 (Ảnh: Văn phòng Tổng thống)

Theo nhà lãnh đạo Indonesia, BRICS quy tụ những thị trường lớn và các quốc gia sản xuất năng lượng quan trọng, tạo nên nguồn lực đáng kể về kinh tế, thương mại và dân số. Giá trị của nguồn lực này nằm ở khả năng phối hợp hành động: kết nối tốt hơn giữa thị trường, vốn, tài nguyên, công nghệ và tri thức của các thành viên để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Đề cập cải cách thể chế quốc tế, Tổng thống Prabowo Subianto khẳng định Liên hợp quốc cần tiếp tục giữ vai trò trung tâm của hệ thống đa phương, phải trở nên đại diện hơn, đáp ứng nhanh hơn và đem lại kết quả cụ thể hơn cho cộng đồng quốc tế. Ông cũng kêu gọi các định chế tài chính quốc tế thích ứng với những thay đổi của thế giới, nhấn mạnh thương mại và tiền tệ không nên bị sử dụng như công cụ gây sức ép.

Theo cách tiếp cận của Indonesia, tăng cường tiếng nói của các nước đang phát triển cần đi cùng việc củng cố, cải cách hệ thống đa phương, thay vì chỉ dừng ở khẳng định quy mô và tiềm lực của BRICS. 

Với nền tảng vững chắc, Tổng thống Prabowo Subianto  tin rằng BRICS có thể tiếp tục mở rộng và tăng cường hợp tác trong nhiều lĩnh vực có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng phục hồi của các quốc gia thành viên. Thông qua BRICS, Indonesia khuyến khích sự ra đời của sự hợp tác cụ thể nhằm tăng cường an ninh lương thực, năng lượng, giáo dục và kinh tế. Sự hợp tác này được kỳ vọng sẽ nâng cao khả năng phục hồi của các quốc gia thành viên, mang lại sự độc lập và thịnh vượng thực sự cho người dân.

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Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố sẽ mở ra “Thập kỷ vàng” thứ ba cho BRICS

VOV.VN - Phát biểu tại Phiên họp giai đoạn 1 của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, sẵn sàng cùng các nước thành viên đóng góp vào việc đạt được hòa bình tại Trung Đông, cũng như mở ra “Thập kỷ vàng” thứ ba của hợp tác BRICS.

 

Tuấn Dũng/VOV-Jakarta
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