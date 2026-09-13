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Chủ tịch Trung Quốc tuyên bố sẽ mở ra “Thập kỷ vàng” thứ ba cho BRICS

Chủ Nhật, 09:43, 13/09/2026
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VOV.VN - Phát biểu tại Phiên họp giai đoạn 1 của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố, sẵn sàng cùng các nước thành viên đóng góp vào việc đạt được hòa bình tại Trung Đông, cũng như mở ra “Thập kỷ vàng” thứ ba của hợp tác BRICS.

Tuyên bố của ông Tập Cận Bình được đưa ra khi Trung Quốc nhận vai trò Chủ tịch BRICS trong năm 2027.

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Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình phát biểu tại Phiên họp I của Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ ngày 12/9 (Ảnh: Tân Hoa xã)

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhấn mạnh, sau hai thập kỷ không ngừng phát triển lớn mạnh, “cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới của các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển”.

Ông ca ngợi 20 năm hợp tác BRICS vừa qua là giai đoạn thành công, cho rằng các nước BRICS đã trải qua sự mở rộng mang tính lịch sử, thiết lập một khuôn khổ hợp tác toàn diện, đa tầng nấc và bước vào giai đoạn mới phát triển chất lượng cao cho hợp tác BRICS rộng lớn hơn.

Ông nhấn mạnh, thế giới đang trải qua sự chuyển đổi nhanh chóng chưa từng thấy trong một thế kỷ, khu vực Phương Nam toàn cầu đang phát triển lớn mạnh và xu hướng về một thế giới đa cực là không thể ngăn cản.

Ông kêu gọi các nước BRICS tiên phong thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo, nắm bắt quyền chủ động, tăng cường hợp tác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), thúc đẩy hợp tác thực chất trong các lĩnh vực mới và lên tầm cao mới.

Ông cũng kêu gọi BRICS tiên phong trong việc duy trì hòa bình và ổn định, trong thúc đẩy học hỏi lẫn nhau giữa các nền văn minh, cũng như trong cải cách hoàn thiện quản trị toàn cầu.

Liên quan đến tình hình Trung Đông và vùng Vịnh, ông cho rằng, cuộc xung đột tại đây đã gây ra tổn thất nặng nề cho người dân trong khu vực và không phù hợp với lợi ích chung của cộng đồng quốc tế. Các bên liên quan cần kiên trì giải pháp chính trị và nỗ lực hướng tới một lệnh ngừng bắn toàn diện, lâu dài. Vấn đề Palestine vẫn là trọng tâm của vấn đề Trung Đông; giải pháp căn bản nằm ở việc thực hiện “giải pháp hai nhà nước” và đạt được sự chung sống hòa bình giữa Palestine và Israel. Ông tuyên bố: “Trung Quốc sẵn sàng cùng với các nước thành viên BRICS đóng góp xứng đáng vào việc đạt được hòa bình và yên ổn tại khu vực Trung Đông và vùng Vịnh”.

Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết, Trung Quốc sẽ đảm nhiệm chức chủ tịch BRICS trong năm 2027 và sẽ đăng cai tổ chức Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 19. Ông kêu gọi các thành viên duy trì sự chân thành và thẳng thắn, tìm kiếm điểm chung trong khi gác lại khác biệt, tôn trọng những mối quan tâm cốt lõi của nhau, tăng cường hiểu biết thông qua giao tiếp và đối thoại, xử lý thỏa đáng mâu thuẫn và bất đồng, đảm bảo hợp tác BRICS tiếp tục tiến vững tiến xa.

Ông nhấn mạnh: “Trung Quốc sẵn sàng cùng với các bên tập hợp đồng thuận, tạo lập tương lai, mở ra ‘Thập kỷ vàng’ thứ ba của BRICS, hướng tới một tương lai tươi sáng về thịnh vượng và tiến bộ”.

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Lãnh đạo Ấn Độ, Trung Quốc hội đàm, Trung Quốc đảm nhiệm Chủ tịch BRICS 2027

VOV.VN - Ngày 12/9, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã có cuộc hội đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại New Delhi. Đây là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Tập Cận Bình trong 7 năm, trong bối cảnh quan hệ giữa hai nước có dấu hiệu cải thiện sau nhiều năm căng thẳng.

Bích Thuận/VOV-Bắc Kinh
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