Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hội kiến Tổng thống Cộng hòa Panama

Sáng ngày 7/10/2026, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã hội kiến Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 05-08/10/2026.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng hoan nghênh Tổng thống Panama và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Panama thăm chính thức Việt Nam; khẳng định đây là dấu mốc quan trọng trong quan hệ hai nước, tạo động lực đưa quan hệ song phương bước sang giai đoạn phát triển mới trên nền tảng tình hữu nghị, đoàn kết truyền thống hơn nửa thế kỷ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (1975-2026).

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại hội đàm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tích cực của quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước thời gian qua, nhấn mạnh hai nước chia sẻ nhiều lợi ích và tiềm năng bổ trợ cho nhau, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư.

Trên cơ sở kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Tổng thống Panama, cũng như việc hai nước đã ký nhiều văn kiện hợp tác song phương trong các lĩnh vực an ninh, nông nghiệp, vận tải hàng hải và hàng không, hải quan, du lịch, giáo dục và đào tạo, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chính phủ hai nước tập trung cụ thể hóa các thỏa thuận cấp cao đã đạt được, xác định rõ đầu mối, lộ trình và kết quả, bảo đảm các cam kết được triển khai thực chất, hiệu quả, mang lại lợi ích cho cả hai bên.

Thủ tướng đề nghị hai bên phối hợp thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, bao gồm cả ngoại giao Nhà nước và ngoại giao Nghị viện, giao lưu nhân dân; tăng cường hiện diện và hoạt động của các cơ quan đại diện ngoại giao và lãnh sự; triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác sẵn có; đặc biệt là Ủy ban hỗn hợp về Kinh tế, Thương mại và Đầu tư; tạo điều kiện cho các mặt hàng thế mạnh của hai nước tiếp cận thị trường của nhau, đồng thời tăng cường kết nối vận tải, hậu cần và chuỗi cung ứng nhằm gắn kết chặt chẽ hơn hai nền kinh tế, đồng thời, phát huy vai trò của Việt Nam và Panama làm cửa ngõ kết nối và hội nhập giữa Đông Nam Á và Mỹ Latinh.

Quang cảnh hội đàm

Về phần mình, Tổng thống Panama José Raúl Mulino trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã dành thời gian tiếp đoàn. Tổng thống Panama chúc mừng Việt Nam về những thành tựu tăng trưởng kinh tế nổi bật thời gian qua và bày tỏ mong muốn trao đổi, tìm hiểu kinh nghiệm phát triển của Việt Nam.

Chia sẻ với Thủ tướng Chính phủ về kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Tổng thống khẳng định Panama coi Việt Nam là đối tác quan trọng hàng đầu tại khu vực Đông Nam Á, mong muốn thắt chặt hơn nữa quan hệ hợp tác toàn diện, đặc biệt về kinh tế, thương mại, đầu tư. Thông qua vai trò của Kênh đào, hạ tầng cảng biển, sân bay, kho ngoại quan, hệ thống hậu cần tầm cỡ quốc tế và mạng lưới quan hệ thương mại rộng lớn, Panama sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các thị trường và chuỗi cung ứng khu vực Châu Mỹ. Panama cũng chào đón doanh nghiệp Việt Nam đầu tư vào các dự án hạ tầng quan trọng và hợp tác trong các lĩnh vực sản xuất và chế biến nông sản, phát triển công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và đào tạo nhân lực chất lượng cao, qua đó phát huy thế mạnh của mỗi nước để phục vụ thiết thực công cuộc phát triển của Panama và Việt Nam.

Tổng thống Panama José Raúl Mulino Quintero phát biểu tại hội đàm

Tổng thống Panama hoan nghênh và hoàn toàn nhất trí các ý kiến của Thủ tướng Chính phủ, cho biết sẽ quan tâm chỉ đạo phía Panama phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành, cơ quan của Việt Nam để triển khai các thỏa thuận cấp cao và cụ thể hóa chương trình nghị sự song phương.

Hai nhà Lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục thúc đẩy đàm phán một số thỏa thuận hợp tác trên các lĩnh vực vận tải hàng không, khuyến khích và bảo hộ đầu tư, hợp tác an ninh, tư pháp và thực thi pháp luật nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới; thúc đẩy giao lưu và hợp tác văn hóa, du lịch và giáo dục để đưa nhân dân hai nước xích lại gần nhau và củng cố tình hữu nghị lâu dài.

Tổng thống Panama trân trọng mời Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm chính thức Panama. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn lời mời và đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước thu xếp chuyến thăm vào thời điểm phù hợp cho cả hai bên.