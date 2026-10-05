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Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào

Thứ Hai, 20:12, 05/10/2026
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VOV.VN - Ngày 5/10, tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa X nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã bầu đồng chí Sonexay Siphandone giữ chức Chủ tịch Quốc hội và đồng chí Saleumxay Kommasith giữ chức Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Nhân dịp này, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng các đồng chí Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội mới của Lào.

Trong các thư chúc mừng, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Saleumxay Kommasith và đồng chí Sonexay Siphandone được Quốc hội Lào tín nhiệm, bầu vào các vị trí lãnh đạo chủ chốt, thể hiện sự đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào đối với uy tín, năng lực và những đóng góp quan trọng của các đồng chí đối với công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước Lào.

lanh dao Dang, nha nuoc chuc mung thu tuong va chu tich quoc hoi moi cua lao hinh anh 1
Kỳ họp thứ 2 Quốc hội Lào khóa X đã tiến hành bầu các chức danh lãnh đạo chủ chốt của Quốc hội và Chính phủ. Nguồn: Quốc hội Lào

Các lãnh đạo Việt Nam bày tỏ tin tưởng các đồng chí lãnh đạo mới của Lào sẽ lãnh đạo Chính phủ và Quốc hội Lào thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm lần thứ X giai đoạn 2026-2030, xây dựng đất nước Lào hòa bình, độc lập, dân chủ, thống nhất và thịnh vượng, với vị thế quốc tế ngày càng được nâng cao.

Vui mừng trước những bước phát triển mới của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong muốn cùng Thủ tướng Lào Saleumxay Kommasith và Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone vun đắp cho quan hệ giữa hai Đảng, hai nước tiếp tục phát triển bền vững, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và hợp tác ở khu vực và trên thế giới.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi thư chúc mừng đồng chí Thongsavan Phomvihane, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lào, nhân dịp đồng chí được bầu vào Bộ Chính trị Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào khóa XII.

Lại Hoa/VOV
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