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Thủ tướng dâng hương, tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ ở Lạng Sơn

Thứ Tư, 10:11, 15/07/2026
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VOV.VN - Sáng 15/7, Đoàn đại biểu của Đảng và Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng làm Trưởng đoàn đã dâng hương, dâng hoa và bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại - Anh hùng giải phóng dân tộc, Danh nhân văn hóa thế giới và các Anh hùng Liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn.

Trong không khí trang nghiêm, xúc động Thủ tướng Lê Minh Hưng và Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn Hoàng Quốc Khánh đã thỉnh 9 tiếng chuông, 9 tiếng khánh và thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa tại ban thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh và ban thờ các anh hùng liệt sĩ.

Thủ tướng và đoàn công tác bày tỏ hôm nay, được sống trong hòa bình, no ấm, chúng ta nguyện noi gương Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, noi gương các Anh hùng liệt sĩ sống chiến đấu, học tập, lao động vì một đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh như mong ước của Bác Hồ kính yêu và các anh hùng liệt sĩ.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn

Với lòng thành kính, biết ơn vô hạn và tri ân sâu sắc, Thủ tướng và đoàn công tác đã dành một phút mặc niệm, tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn.

Trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giải phóng dân tộc, có rất nhiều người con trên mọi miền đất nước đã lên đường theo tiếng gọi của Tổ quốc, xả thân vì nền độc lập của dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng thực hiện nghi lễ dâng hương, dâng hoa

Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn là nơi an nghỉ vĩnh hằng của 488 anh hùng liệt sĩ đã hy sinh qua các thời kỳ kháng chiến, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Hiện có 81 mộ có đầy đủ thông tin, 245 mộ có một phần thông tin, 61 mộ chưa xác định được thông tin. Máu đào của các anh, các chị đã tô thắm thêm màu cờ vinh quang của Tổ quốc, cho đất nước được nở hoa độc lập, kết trái tự do.

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Nghĩa trang liệt sĩ Lạng Sơn thường xuyên đón tiếp thân nhân liệt sĩ trong và ngoài tỉnh đến thăm viếng mộ, di chuyển hài cốt liệt sĩ; chuẩn bị các điều kiện phục vụ lễ dâng hương nhân dịp các ngày lễ, tết và các sự kiện chính trị lớn của đất nước, của tỉnh theo chương trình, kế hoạch. Tiếp nhận, tổ chức truy điệu, an táng hài cốt liệt sĩ do các đơn vị tìm kiếm quy tập bàn giao và tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ được di chuyển theo nguyện vọng của thân nhân hoặc người thờ cúng liệt sĩ.

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Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng thăm gia đình người có công

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn công tác đã đến thăm ông Vy Văn Nước, sinh năm 1948, là Thương binh tỷ lệ tổn thương cơ thể 42%, hiện đang sinh sống tại khối 8, phường Đông Kinh.

Một số hình ảnh tại chuyến thăm

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Lại Hoa/VOV
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