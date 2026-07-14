English
/ QUÂN SỰ - QUỐC PHÒNG
中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย / 中文 / français / Deutsch / Bahasa Indonesia / 日本語 / ខ្មែរ / 한국어 / ພາສາລາວ / Русский / Español / ไทย /
English
  • Hà Nội
    Đặt mặc định Xem
  • Cao Bằng
    Đặt mặc định Xem
  • Sơn La
    Đặt mặc định Xem
  • Lai Châu
    Đặt mặc định Xem
  • Tuyên Quang
    Đặt mặc định Xem
  • Lào Cai
    Đặt mặc định Xem
  • Thái Nguyên
    Đặt mặc định Xem
  • Điện Biên
    Đặt mặc định Xem
  • Phú Thọ
    Đặt mặc định Xem
  • Bắc Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Hải Phòng
    Đặt mặc định Xem
  • Hưng Yên
    Đặt mặc định Xem
  • Ninh Bình
    Đặt mặc định Xem
  • Thanh Hóa
    Đặt mặc định Xem
  • Nghệ An
    Đặt mặc định Xem
  • Hà Tĩnh
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Trị
    Đặt mặc định Xem
  • Đà Nẵng
    Đặt mặc định Xem
  • Quảng Ngãi
    Đặt mặc định Xem
  • Gia Lai
    Đặt mặc định Xem
  • Đắk Lắk
    Đặt mặc định Xem
  • Khánh Hòa
    Đặt mặc định Xem
  • Lâm Đồng
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Nai
    Đặt mặc định Xem
  • TP. HCM
    Đặt mặc định Xem
  • Tây Ninh
    Đặt mặc định Xem
  • Đồng Tháp
    Đặt mặc định Xem
  • Vĩnh Long
    Đặt mặc định Xem
  • Cần Thơ
    Đặt mặc định Xem
  • An Giang
    Đặt mặc định Xem
  • Cà Mau
    Đặt mặc định Xem
--°C
Podcast
Radio
English
Podcast
Radio
Chính trị
Xã hội
Thế giới
Multimedia
Kinh tế
Thị trường
Pháp luật
Quân sự - Quốc phòng
Thể thao
Ô tô - Xe máy
Doanh nghiệp
Công nghệ
Sức khỏe
Đời sống
Văn hóa
Giải trí
Du lịch
Podcast
Cải chính

Ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Tà Keo, Campuchia

Thứ Ba, 15:25, 14/07/2026
VOV.VN trên Google News

VOV.VN - Theo biên bản được ký kết, Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo bàn giao cho Ban Chuyên trách tỉnh An Giang 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam.

Sáng nay (14/7), tại Văn phòng Tòa Hành chính tỉnh Tà Keo, Vương quốc Campuchia, Ban Chuyên trách tỉnh An Giang (Việt Nam) và Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo (Campuchia) tổ chức Lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh được quy tập trên địa bàn tỉnh Tà Keo trong mùa khô 2025–2026. Đoàn Ban Chuyên trách tỉnh An Giang do đồng chí Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh làm Trưởng đoàn; phía tỉnh Tà Keo có ngài Sut Khon, Phó Tỉnh trưởng, Phó Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo cùng lãnh đạo các sở, ngành, lực lượng vũ trang hai địa phương tham dự.

ky ket bien ban ban giao, tiep nhan 14 hai cot liet si tai tinh ta keo, campuchia hinh anh 1
Ban Chuyên trách tỉnh An Giang trao tặng quà cho Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo.

Theo biên bản được ký kết, Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo bàn giao cho Ban Chuyên trách tỉnh An Giang 14 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam, gồm 10 hài cốt được quy tập tại huyện Kirivong và 4 hài cốt tại huyện Tram Kok, để đưa về nước tổ chức lễ truy điệu và an táng. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Phước trân trọng cảm ơn Chính phủ Hoàng gia Campuchia, chính quyền, Ban Chuyên trách, lực lượng vũ trang và Nhân dân tỉnh Tà Keo đã luôn phối hợp, hỗ trợ Đội K93 tỉnh An Giang trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Đồng chí nhấn mạnh, mặc dù chiến tranh đã lùi xa, điều kiện tìm kiếm ngày càng khó khăn, song với sự giúp đỡ của phía bạn, Đội K93 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ trong mùa khô 2025–2026. Đồng thời mong muốn Ban Chuyên trách và Nhân dân tỉnh Tà Keo tiếp tục cung cấp thông tin, tạo điều kiện thuận lợi để lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập những hài cốt liệt sĩ còn lại, góp phần thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc Việt Nam. 

ky ket bien ban ban giao, tiep nhan 14 hai cot liet si tai tinh ta keo, campuchia hinh anh 2
Ban chuyên trách 2 tỉnh ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ.

Ngài Sut Khon, Phó Tỉnh trưởng, Phó Trưởng Ban Chuyên trách tỉnh Tà Keo khẳng định công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ là hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị giữa Campuchia và Việt Nam. Ngài đánh giá cao những nỗ lực của Đội K93 và sự phối hợp hiệu quả giữa hai tỉnh trong nhiều năm qua, đồng thời cam kết tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả cao hơn trong thời gian tới.

Lễ ký kết biên bản bàn giao, tiếp nhận hài cốt liệt sĩ diễn ra trong không khí trang nghiêm, nghĩa tình và đoàn kết. Việc tiếp nhận 14 hài cốt liệt sĩ tại tỉnh Tà Keo là kết quả mở đầu của đợt tiếp nhận hài cốt liệt sĩ trong mùa khô 2025–2026, góp phần thực hiện hiệu quả Chiến dịch cao điểm 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, thể hiện quyết tâm của tỉnh An Giang và các địa phương Campuchia trong hành trình đưa các anh hùng liệt sĩ trở về đất mẹ.

CTV Phương Vũ-Lam Hiếu/VOV-ĐBSCL
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Gửi bình luận thành công

Bình luận của bạn đang được xem xét

Hộp thư thoại sẽ đóng sau 4s

Tin liên quan

Phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng
Phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Chiều 13/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

Phát hiện thêm 20 bộ hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng

VOV.VN - Chiều 13/7, Bộ Tư lệnh TP.HCM thông tin cập nhật về công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Khẩn trương rà soát, xác minh 6 khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi
Khẩn trương rà soát, xác minh 6 khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin tại 6 khu vực mới nghi còn hài cốt liệt sĩ; trường hợp cần thiết phải tổ chức hội thảo để thống nhất phương án tìm kiếm.

Khẩn trương rà soát, xác minh 6 khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi

Khẩn trương rà soát, xác minh 6 khu vực nghi có hài cốt liệt sĩ tại Quảng Ngãi

VOV.VN - Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi khẩn trương rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin tại 6 khu vực mới nghi còn hài cốt liệt sĩ; trường hợp cần thiết phải tổ chức hội thảo để thống nhất phương án tìm kiếm.

Bí thư Quảng Ngãi: Không để sót bất kể thông tin nào về hài cốt liệt sĩ
Bí thư Quảng Ngãi: Không để sót bất kể thông tin nào về hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 13/7, tại phường Kon Tum, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Bí thư Quảng Ngãi: Không để sót bất kể thông tin nào về hài cốt liệt sĩ

Bí thư Quảng Ngãi: Không để sót bất kể thông tin nào về hài cốt liệt sĩ

VOV.VN - Sáng 13/7, tại phường Kon Tum, Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi làm việc với UBND tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

THẾ GIỚI
CHÍNH TRỊ
Hồ sơ
VĂN HÓA
XÃ HỘI
Tin Công nghệ
THỂ THAO
Du lịch
Cây thuốc
SỨC KHỎE
Nhà đẹp
Việt Nam
Vũ khí
Phân tích