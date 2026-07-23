Thủ tướng: Gìn giữ, khắc ghi thành quả vinh quang từ sự hy sinh của các thế hệ đi trước

Kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2026), sáng nay (23/7), tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam và UBND thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027).

Hội nghị có ý nghĩa đặc biệt, thể hiện tình cảm, trách nhiệm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những người đã hy sinh, cống hiến cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026.

Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Hội nghị. Cùng dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Bí Thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đại tướng Phan Văn Giang; Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Lương Tam Quang.

Dự hội nghị còn có Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; cùng 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ, đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026.

Có mặt tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia TP Hà Nội từ rất sớm, Đại tá, Phi công Hán Văn Quảng diện trên mình bộ quân phục được là phẳng phiu. Ánh mắt trầm lắng nhưng đong đầy xúc cảm.

Ông kể, suốt cuộc đời binh nghiệp, ông đã đi qua mọi dải đất và mọi chặng đường lịch sử gian khổ của Tổ quốc. Trải qua hàng trăm chuyến bay vào sinh ra tử, điều đọng lại sâu sắc nhất trong tâm khảm người cựu chỉ huy không quân không phải là những danh hiệu, mà chính là hình bóng của những người đồng đội đã vĩnh viễn nằm lại với đất mẹ.

“Những ngày này, bản thân tôi thấy rất thiêng liêng. Trong đời quân ngũ, tôi tham gia từ chiến tranh phá hoại miền Bắc cho đến chiến tranh giải phóng miền Nam và chiến tranh biên giới. Trong những năm đó, bạn bè, anh em, đồng đội của tôi hi sinh rất nhiều, thương binh cũng rất nhiều", ông Hán Văn Quảng bày tỏ.

Trong 19 đại biểu Mẹ Việt Nam anh hùng tham dự hội nghị, có 10 Mẹ ở độ tuổi từ 90-101 tuổi.

Bày tỏ niềm xúc động trước sự tri ân của Đảng và Nhà nước trong những ngày này, ông nói: "Tôi càng thấm thía ý nghĩa của sự hy sinh. Biết bao đồng đội, bạn bè của tôi đã ngã xuống để đất nước có được hòa bình, để dân tộc được sống trong ấm no, hạnh phúc như hôm nay".

Hòa bình, sự yên bình của ngày hôm nay không phải tự nhiên mà có mà được đánh đổi bằng máu, nước mắt và những mất mát đau thương nhất của hàng triệu gia đình Việt Nam. Đằng sau bầu trời yên bình ngày hôm nay là bóng dáng của vô vàn người mẹ đã tiễn con đi mà không bao giờ gặp lại, là những gia đình đã dâng hiến trọn vẹn xương máu cho độc lập dân tộc.

Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Điểm (ở Hà Nội) chia sẻ, vì dân, vì nước bà đã động viên con lên đường ra chiến trận. Ngoài góp của, động viên con lên đường, bà dặn con: “thứ nhất là xanh cỏ, thứ nhì là đỏ ngực”, phải đóng góp cho Tổ quốc, cho đất nước.

Mẹ Việt Nam anh hùng Trần Thị Thi (ở An Giang) cho biết, chồng, con của Mẹ là liệt sĩ; anh cũng hi sinh, rồi đến lượt em cũng đã hi sinh. "Bây giờ hết tiếng súng, hòa bình rồi mừng lắm. Có vinh hiển. Sống cũng vinh quang, mà chết cũng vinh quang”, mẹ Trần Thị Thi chia sẻ.

Hội nghị có sự tham gia của 310 đại biểu là người có công và thân nhân liệt sĩ.

Tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã trân trọng trao tặng những phần quà tặng với tất cả tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng.

Các lãnh đạo Đảng, Nhà nước cũng đã trân trọng trao trả kỷ vật cho thân nhân các Anh hùng liệt sĩ. Những kỷ vật nhuốm màu thời gian được trao lại không chỉ là những vật dụng đơn thuần, mà còn là sợi dây kết nối thiêng liêng, là hiện thân của lý tưởng cách mạng và tinh thần quả cảm của những người con ưu tú đã ngã xuống vì nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Những kỷ vật, di vật có giá trị tinh thần to lớn, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với các liệt sĩ và thân nhân, gia đình liệt sĩ.

Hiện cả nước đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công, trong đó có trên 1,2 triệu liệt sĩ, trên 650.000 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, trên 132.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Trong những năm qua, phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Chỉ tính riêng giai đoạn 2020 - 2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động được trên 3.000 tỷ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn, tặng trên 57.000 sổ tiết kiệm. Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công ngày càng được chăm lo đầy đủ, tốt đẹp hơn.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, trải qua 79 năm, Đảng và Nhà nước luôn xác định công tác chăm lo người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc. Đến nay, hơn 9,2 triệu người có công đã được hưởng các chế độ, chính sách ưu đãi. Trong đó, 99% hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức trung bình của người dân nơi cư trú.

Thủ tướng cho biết, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ ghi nhận bước tiến quan trọng. Đã quy tập được 1.482 hài cốt liệt sĩ, rà phá 8.462 héc-ta bom mìn, lấy 71.491 mẫu mộ liệt sĩ chưa có thông tin và thu nhận khoảng 243.000 mẫu sinh phẩm thân nhân để đối soát cơ sở dữ liệu dân cư.

Dù đạt nhiều kết quả tích cực, cả nước vẫn còn khoảng 175.000 hài cốt liệt sĩ chưa được tìm thấy và 230.000 phần mộ chưa xác định được danh tính, đây vẫn là niềm trăn trở, xót xa lớn của Đảng, Nhà nước và toàn dân.

“Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước. Phải tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường niềm tin của nhân dân, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, và tạo động lực tinh thần to lớn cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”, Thủ tướng nói.

“Chúng ta, những người đang sống trong hòa bình, phải luôn gìn giữ, khắc ghi những thành quả vinh quang có được từ sự hy sinh to lớn, cao cả của các thế hệ đi trước", Thủ tướng nhấn mạnh.

Để tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tri ân, lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành và địa phương thực hoàn thiện Pháp lệnh Ưu đãi người có công nhằm nâng cao toàn diện đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình chính sách.

Quyết liệt triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm" tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; hoàn thành sớm việc xây nhà cho con đẻ người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Đẩy mạnh các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; đồng thời tăng cường ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Nhân dịp này, Thủ tướng cũng lời kêu gọi toàn xã hội hưởng ứng phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Lời kêu gọi thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước và nhân dân phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn “, “Đền ơn, đáp nghĩa” tri ân sâu sắc những cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc của hàng triệu người con ưu tú.

Ngày trở về không bằng xương thịt: Nghẹn ngào nhận kỷ vật "đi B" sau hơn 60 năm VOV.VN - Mỗi hồ sơ, kỷ vật được trao trả cho các gia đình liệt sĩ không chỉ là những tư liệu lịch sử mà còn góp phần nối lại ký ức, giúp gia đình người có công vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài nhiều thập kỷ.