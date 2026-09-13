Thủ tướng Lê Minh Hưng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán

Tại buổi gặp mặt, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, Việt Nam và Ấn Độ đã nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường vào tháng 5 năm vừa qua - một mô hình quan hệ đặc biệt dựa trên sự tin cậy chính trị và lịch sử. Bối cảnh mới, công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế được xác định là “trọng yếu thường xuyên” theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV, đặt ra yêu cầu chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy đến hành động.

Thủ tướng nhấn mạnh ngoại giao kinh tế và ngoại giao công nghệ là ưu tiên hàng đầu, đòi hỏi các cán bộ ngoại giao phải nắm chắc địa bàn để tham mưu kịp thời cho Nhà nước. Hợp tác quốc phòng và an ninh chuyển dịch sang các lĩnh vực công nghệ cao, sản xuất và đào tạo chuyên sâu dựa trên sự tin cậy rất lớn giữa hai nước. Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Ấn Độ hướng tới con số 25 tỷ USD vào năm 2030 và kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực mới như Hydrogen, thép xanh và hạ tầng hàng không… Thủ tướng cũng đề nghị 2 nước ưu tiên doanh nghiệp có năng lực, công nghệ lõi và khả năng chuyển giao, không khuyến khích các ngành thâm dụng lao động. Đồng thời, thúc đẩy kết nối hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt, đường biển và hàng không để tăng cường giao thương và du lịch nhân dân 2 nước Việt Nam - Ấn Độ.

Báo cáo với Thủ tướng, Đại sứ Việt Nam tại Ấn Độ Trịnh Minh Mạnh cho biết, Ấn Độ là đối tác đặc biệt quan trọng. Sau khi hai nước nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện Tăng cường vào tháng 5/2026, hợp tác hai bên phát triển toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Thủ tướng gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ.

Kim ngạch song phương năm 2025 đạt kỷ lục 16,46 tỷ USD (tăng 10,5%), hướng tới mục tiêu 25 tỷ USD vào năm 2030. Hiện có hơn 90 chuyến bay trực tiếp mỗi tuần kết nối hai nước; năm 2025 Việt Nam đón gần 800.000 lượt khách du lịch Ấn Độ.

Về định hướng công tác thời gian tới, Đại sứ quán cam kết sẽ tập trung củng cố tin cậy chính trị, đẩy mạnh kết nối chuỗi cung ứng, thúc đẩy hợp tác quốc phòng - an ninh và đưa các tiềm năng khoa học - công nghệ thành động lực phát triển thiết thực. Quyết tâm này nhằm góp phần phục vụ các mục tiêu phát triển chiến lược của đất nước trong giai đoạn mới.

Đề xuất thành lập Hội đồng Kinh doanh Việt Nam - Ấn Độ

Các ý kiến tại buổi gặp mặt cho rằng, Ấn Độ hiện nổi lên như một siêu cường kinh tế mới, được các tổ chức quốc tế như World Bank và IMF dự báo sớm trở thành nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Đây là thời điểm vàng để Việt Nam thúc đẩy hợp tác toàn diện. Để khai thác tối đa tiềm năng thị trường 1,5 tỷ dân này, ông Bùi Trung Thướng, Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam đề xuất thành lập Hội đồng Kinh doanh Việt Nam - Ấn Độ.

Ông Bùi Trung Thướng - Tham tán thương mại, Thương vụ Việt Nam tại Ấn Độ.

Ông Bùi Trung Thướng cho rằng: “Việc thành lập Hội đồng Kinh doanh Việt Nam - Ấn Độ là hoàn toàn khả thi và cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Hiện Mỹ và Ấn Độ, hai nước đã xây dựng khoảng 16 cơ chế hợp tác từ cấp Bộ trưởng trở lên.

Điều này cho thấy dư địa và tiềm năng rất lớn trong việc tìm kiếm các cơ hội hợp tác mới, đồng thời tạo kênh trao đổi hiệu quả nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc hiện hữu trong quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Ấn Độ. Để Hội đồng Kinh doanh Việt Nam - Ấn Độ hoạt động hiệu quả, cơ cấu thành phần tham gia nên bao gồm các Bộ, ngành liên quan trực tiếp đến thương mại và kinh tế (như Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, VCCI).

Đại diện các Phòng Thương mại và Công nghiệp lớn của Ấn Độ: Liên đoàn Công nghiệp Ấn Độ, Hiệp hội các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ, Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Ấn Độ”.

Các ý kiến cũng đề nghị thành lập các Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch đặt tại các bang lớn của Ấn Độ, đặc biệt thí điểm tại các bang phía Nam. Đồng thời, cho rằng Ấn Độ là quốc gia có năng lực tự lực nghiên cứu sáng tạo rất cao và đã thành công trong việc tiếp nhận, chủ động chuyển hóa các công nghệ tiên tiến trên thế giới thành công nghệ trong nước và tiến tới nội địa hóa hầu hết các sản phẩm công nghệ cao.

Ông Nguyễn Trường Sinh, Trưởng Văn phòng Khoa học Công nghệ Việt Nam tại Ấn Độ đề xuất: “Hiện nay, Ấn Độ đã sản xuất được các loại chip xử lý, đồng thời tập trung đầu tư rất sâu vào các công nghệ tính toán hiệu năng cao như siêu máy tính và máy tính lượng tử.

Sự hợp tác trong lĩnh vực phát triển công nghệ hiện vẫn chưa tương ứng với tiềm năng và quan hệ đối tác chiến lược giữa hai quốc gia. Từ thực tiễn đó, đại diện Văn phòng kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ban, ngành liên quan lựa chọn một số lĩnh vực công nghệ chiến lược để triển khai các dự án hợp tác quy mô lớn”.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng.

Trò chuyện với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ, Thủ tướng khẳng định: “Hiện nay, Ấn Độ là một thị trường rất lớn và mối quan hệ song phương đang tiến triển tốt đẹp. Tuy nhiên, quy mô thương mại vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Chúng ta đang nỗ lực hướng tới mục tiêu đạt 25 tỷ USD vào năm 2030, thậm chí cần phấn đấu cao hơn nữa bởi dư địa thị trường còn rất rộng mở.

Vấn đề đặt ra là chúng ta có thể thâm nhập vào những ngành hàng, lĩnh vực nào? Chúng ta cần mở cửa những lĩnh vực nào để đảm bảo nguyên tắc “có đi có lại” trong thương mại với bạn? Đây là nhiệm vụ của các đồng chí. Là những người trực tiếp địa bàn, các đồng chí cần chủ động nắm bắt tình hình và nhu cầu thực tế; kịp thời trao đổi, cập nhật thông tin với các bộ, ngành và hiệp hội trong nước để kết nối hiệu quả các ngành hàng phù hợp với thị trường Ấn Độ”.

Cuộc gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Ấn Độ là hoạt động cuối cùng trong chương trình công tác của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tại Ấn Độ. Cuối giờ chiều 13/9, Thủ tướng và đoàn công tác sẽ rời Thủ đô New Delhi kết thúc chuyến công tác dự Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế mới nổi (BRICS) lần thứ 18 và tiến hành các hoạt động làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026.