Thủ tướng gặp cộng đồng và cơ quan đại diện tại Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ cho biết, cộng đồng người gốc Việt ở Campuchia có khoảng hơn 100.000 người, sinh sống và làm việc ở 25 tỉnh, thành. Cộng đồng có những đóng góp tích cực cho Campuchia cũng như mối quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Campuchia. Chủ tịch Tổng hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia, ông Sim Chy bày tỏ biết ơn đối với Đảng, Nhà nước đã quan tâm, hỗ trợ thiết thực để cộng đồng dần ổn định cuộc sống, hội nhập xã hội sở tại. Bà con cơ bản đã có địa vị pháp lý ổn định, luôn duy trì các hoạt động văn hóa và phong tục đặc trưng của Việt Nam.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại cuộc gặp mặt

Bày tỏ vui mừng và trân trọng trước những bước phát triển đáng tự hào của Việt Nam trong thời gian qua, ông Leng Rithy, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia cho biết, các doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đã phát huy vai trò trong việc kết nối, thúc đẩy giao thương hai nước; đồng thời bày tỏ nỗ lực hơn nữa nhằm đóng góp hiệu quả vào việc kết nối giao thương, xúc tiến đầu tư, thương mại giữa hai nước, qua đó góp phần vào sự phát triển kinh tế của mỗi nước cũng như gắn kết người dân 2 nước. Ông Leng Rithy đề xuất chuyển mạnh từ quan hệ “mua bán hàng hóa” sang “cùng đầu tư, cùng sản xuất, cùng chế biến” phát triển chuỗi giá trị và thị trường, phát huy lợi thế bổ trợ giữa hai nền kinh tế.

“Với phương châm: Chính phủ định hướng, cơ quan chức năng đồng hành, VCBI kết nối, doanh nghiệp hành động. Chúng tôi cam kết tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, biến các chủ trương hợp tác thành mục tiêu thương mại song phương 20 tỷ đô la. Chúng tôi mong Thủ tướng và các cơ quan Chính phủ Việt Nam tạo điều kiện để VCBI phát huy vai trò đầu mối, kết nối cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia; hỗ trợ VCBI tham gia các chương trình xúc tiến thương mại, đầu tư, đối thoại chính sách và kết nối các doanh nghiệp song phương", ông Leng Rithy nêu ý kiến.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quyết tâm của Đảng, Nhà nước là đưa chính sách thực sự đi vào cuộc sống, đo lường bằng hiệu quả cụ thể đối với người dân và doanh nghiệp.

Đánh giá về kết quả làm việc với Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Chủ tịch Thượng viện Hun Sen và các nhà lãnh đạo cấp cao Campuchia, Thủ tướng cho biết hai bên đã đạt được nhiều đồng thuận chiến lược nhằm mở rộng hợp tác toàn diện: Kim ngạch thương mại 9 tháng năm 2026 giữa hai nước đạt xấp xỉ 10 tỷ USD.

Hai bên thống nhất nâng cấp Ủy ban Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư lên cấp phó thủ tướng chủ trì, đồng thời duy trì đối thoại định kỳ tối thiểu 1 lần/năm giữa lãnh đạo cấp phó thủ tướng với cộng đồng doanh nghiệp hai nước. Hoàn thành thống nhất giai đoạn 1 và chuẩn bị mở rộng giai đoạn 2 tuyến kết nối TP.Hồ Chí Minh - Mộc Bài - Bavet - Phnom Penh; nghiên cứu xây dựng các khu kinh tế xuyên biên giới, thúc đẩy vận tải thủy và phát triển kinh tế số.

Về an ninh và biên giới hòa bình, hai bên cam kết không để bất kỳ thế lực nào sử dụng lãnh thổ nước này để chống phá nước kia; đẩy mạnh phòng chống tội phạm xuyên biên giới, ma túy và buôn người.

Nhấn mạnh tinh thần chỉ đạo mới của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, Thủ tướng nêu rõ: Kiều bào không chỉ là bộ phận không thể tách rời của dân tộc, mà còn là nguồn lực chiến lược góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia.

Chia sẻ những khó khăn của người gốc Việt tại Campuchia, Thủ tướng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn nhất quán đề nghị phía bạn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi nhất để bà con an cư lạc nghiệp. Đề nghị Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt Nam phối hợp cùng Bộ Công an và các cơ quan chức năng Campuchia tập trung tháo gỡ khó khăn về thủ tục hành chính, cư trú, nhập tịch, sinh kế tái định cư và đảm bảo trẻ em gốc Việt được học tập tại các trường công lập của Campuchia. Bộ Ngoại giao và Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu mở rộng các chương trình học bổng đại học, sau đại học dành riêng cho con em kiều bào tại Campuchia nhằm đào tạo nhân lực tương lai.

“Chúng tôi rất mong bà con trong quá trình sinh sống tại đây sẽ tiếp tục chấp hành nghiêm pháp luật Campuchia về cư trú, hộ tịch, lao động, thủy sản và di dời, tái định cư. Bà con cần chủ động phối hợp để hoàn thiện các giấy tờ pháp lý, nâng cao ý thức công dân và trách nhiệm đối với xã hội sở tại. Đồng thời, bà con cũng cần chủ động vươn lên, chuyển đổi ngành nghề phù hợp để bảo đảm sự ổn định và phát triển lâu dài.

Thứ hai, chúng tôi rất mong bà con, dù còn nhiều khó khăn, vẫn quan tâm đến trẻ em và thế hệ trẻ, tạo điều kiện để con em được học tập, trau dồi kiến thức và ngôn ngữ, qua đó từng bước hội nhập tốt hơn vào xã hội Campuchia. Song song với đó, bà con cần tiếp tục gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc, duy trì và phát huy tiếng Việt", Thủ tướng đề nghị.

Cộng đồng người gốc Việt tại Campuchia và cán bộ các cơ quan đại diện tại Campuchia tại buổi gặp mặt.

Thủ tướng mong muốn bà con tiếp tục giữ vai trò cầu nối tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Các hội đoàn như Hội Khmer - Việt Nam và Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia cần củng cố vai trò hạt nhân đoàn kết, thu hút người trẻ và người có uy tín để xây dựng cộng đồng ngày một lớn mạnh, phát triển bền vững.