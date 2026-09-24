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Thủ tướng: Hải Phòng nâng cao chất lượng đánh giá, bố trí, sắp xếp, sử dụng cán bộ

Thứ Năm, 09:47, 24/09/2026
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VOV.VN - Sáng 24/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 của Bộ Chính trị tổ chức hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng. Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn kiểm tra, giám sát số 222 chủ trì hội nghị.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát cho rằng: Đợt kiểm tra, giám sát (đợt 3) nhằm tiếp tục triển khai các quyết định, kế hoạch của Bộ Chính trị; kế thừa kết luận từ hai đợt kiểm tra, giám sát trước trong năm 2026 và rà soát tình hình thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Bộ Chính trị từ đầu năm 2025 đến nay. 

Trọng tâm kiểm tra, giám sát đợt 3 tập trung vào công tác cán bộ và việc triển khai các khâu đột phá về khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Qua đó kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng, Trưởng đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 chủ trì hội nghị.

Nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa nền tảng, bản lề, tạo điều kiện bứt phá cho các năm tiếp theo để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu của cả nhiệm kỳ, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, thành phố Hải Phòng giữ vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng về kinh tế, thương mại, quốc phòng - an ninh. Quy mô GRDP của thành phố chiếm gần 6% tổng quy mô kinh tế cả nước, đứng thứ 3 toàn quốc (sau TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội). Mục tiêu tăng trưởng kinh tế đặt ra cho Hải Phòng rất cao: năm 2026 đạt khoảng 13%; bình quân giai đoạn 2026-2030 đạt từ 13-14%. Để đạt được mục tiêu này đòi hỏi nỗ lực, quyết tâm rất lớn từ cả hệ thống chính trị.

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Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu tại hội nghị.

Về công tác cán bộ, Thủ tướng đề nghị thành phố Hải Phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương, đổi mới tư duy, cách nghĩ, cách làm. Nâng cao chất lượng đánh giá, bố trí, sắp xếp và sử dụng cán bộ đúng người, đúng việc để phát huy tối đa hiệu quả. Đề cao vai trò tiên phong, gương mẫu và tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, sở, ngành.

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Đại biểu phát biểu tại hội nghị thông qua dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng. 

Về bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh, an toàn dữ liệu, cần gắn chặt công tác bảo vệ chính trị nội bộ với bảo đảm an ninh, an toàn trong quá trình chuyển đổi số và điều hành dựa trên dữ liệu. Rút kinh nghiệm từ các hạn chế, vi phạm, lỗ hổng đã được chỉ ra qua kiểm tra để kịp thời khắc phục; đặc biệt chú trọng việc bảo mật dữ liệu, tránh làm ảnh hưởng đến quá trình xây dựng và thực thi chính sách.

Theo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) năm 2026, trong giai đoạn từ ngày 01/01/2025 đến nay, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng đã đạt được nhiều kết quả tích cực, toàn diện về công tác cán bộ. Theo đó, các cấp ủy, tổ chức đảng đã triển khai nghiêm túc, đồng bộ các chủ trương, quy định của Trung ương; công tác quy hoạch, điều động, luân chuyển, đào tạo và chính sách cán bộ được thực hiện chặt chẽ, công khai, đúng nguyên tắc. Đoàn kiểm tra đánh giá cao sáng kiến đẩy mạnh cải cách hành chính khi từ tháng 4/2026, 100% hồ sơ, tài liệu về công tác cán bộ cấp xã đã được xử lý hoàn toàn trên hệ thống điều hành tác nghiệp điện tử, không dùng văn bản giấy.

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Đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Về khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Hải Phòng đã hoàn thành 175/282 nhiệm vụ được giao (đạt trên 62%); kinh tế số và xã hội số phát triển gắn liền với lợi thế địa phương; 100% văn bản của các cơ quan Đảng được gửi, nhận và xử lý trên môi trường mạng, đạt tỷ lệ toàn trình 95%.

Năm 2025, tốc độ tăng trưởng kinh tế của thành phố Hải Phòng đạt 11,81% (đứng thứ hai cả nước), quy mô kinh tế đạt gần 30 tỷ USD (đứng thứ ba cả nước). Công tác khắc phục các hạn chế sau đợt kiểm tra 1 và 2 cũng được chú trọng triển khai theo lộ trình.

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Đồng chí Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng phát biểu tại hội nghị.

Đoàn kiểm tra, giám sát cũng thẳng thắn chỉ chỉ rõ: Công tác đánh giá, xếp loại cán bộ tại một số đơn vị còn thiếu tiêu chí định lượng, tỷ lệ xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc còn vượt quy định, vẫn còn tình trạng nể nang, ngại va chạm. Việc phân cấp cán bộ có mặt chưa triệt để; tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ nữ và cán bộ chuyên môn sâu như: y tế, môi trường, quy hoạch, công nghệ... ở cơ sở chưa đạt chỉ tiêu. Tiến độ phân bổ và giải ngân ngân sách cho khoa học công nghệ, chuyển đổi số còn chậm; hạ tầng số và nhân lực tại cấp xã chưa thực sự đồng bộ.

Đoàn Kiểm tra, giám sát số 222 kiến nghị Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng khẩn trương xây dựng kế hoạch khắc phục triệt để các tồn tại; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cơ sở; rà soát đối tượng và mức chi trả đối với các trường hợp nghỉ theo Nghị định 178 và Nghị định 67 của Chính phủ; đồng thời kiến nghị các ban, bộ, ngành Trung ương hoàn thiện cơ chế, chính sách liên quan đến quy hoạch cán bộ, chế độ tiền lương và hạ tầng số.

Lại Hoa-Thanh Nga/VOV
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