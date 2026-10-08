Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa bản lề đối với nước Cộng hoà Dân chủ Nhân dân Lào. Sau thành công của Đại hội lần thứ XII Đảng Nhân dân Cách mạng Lào vào đầu năm 2026, đất nước Triệu Voi đang từng bước kiện toàn bộ máy lãnh đạo chủ chốt cho nhiệm kỳ 2026–2031, đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng. Chính phủ Lào tập trung thúc đẩy cải cách, ổn định kinh tế vĩ mô, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và duy trì tăng trưởng.

Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Viêng Chăn, bắt đầu thăm chính thức Lào

Chuyến thăm là cơ hội để nhà lãnh đạo hai nước chia sẻ tầm nhìn và định hướng trước các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển thực chất.

Theo dự kiến, Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự Lễ đón và Hội đàm với Thủ tướng Lào; chứng kiến Lễ ký kết văn kiện hợp tác. Thủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào; hội kiến Chủ tịch Quốc hội Lào; tiếp Chủ tịch Mặt trận Lào xây dựng đất nước, Chủ tịch Hội hữu nghị Lào -Việt Nam; thăm gia đình cố Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane.

Dự kiến Thủ tướng 2 nước sẽ đồng chủ trì Hội nghị xúc tiến đầu tư, thương mại Việt Nam - Lào.

Thủ tướng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam cũng đặt vòng hoa tại Đài Tưởng niệm chiến sĩ vô danh; dâng hoa, cùng Thủ tướng Lào trồng cây lưu niệm tại Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam; dự Lễ khởi động Dự án Trường Đại học hữu nghị Lào - Việt Nam; dự Lễ bấm nút bàn giao Hệ thống dữ liệu dân cư tại Lào; thăm Công ty Lao Star Telecom và Gặp gỡ cán bộ Đại sứ quán Việt Nam và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Một số hình ảnh Thủ tướng Lê Minh Hưng đến Viêng Chăn bắt đầu thăm chính thức Lào: