Những điểm mới trong Quy định 208 về thi hành Điều lệ Đảng

Quán triệt điểm mới trong quy định, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng

VOV.VN - Tại hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2026 do Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức, ông Trần Anh Trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu một số điểm mới trong quy định số 20-QĐ/TW, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các hướng dẫn liên quan.