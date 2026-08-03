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Những điểm mới trong Quy định 208 về thi hành Điều lệ Đảng
Thứ Hai, 10:13, 03/08/2026

Những điểm mới trong Quy định 208 về thi hành Điều lệ Đảng

VOV.VN - Ngày 26/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng. Quy định cụ thể nhiều nội dung mới từ tổ chức bộ máy đến phân cấp mạnh mẽ như: Đảng ủy cấp xã được quyền thành lập tổ chức cơ sở đảng; mở rộng thẩm quyền mạnh mẽ cho Đảng ủy trực thuộc cơ sở...

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Lại Hoa/VOV
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