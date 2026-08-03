Những điểm mới trong Quy định 208 về thi hành Điều lệ Đảng

VOV.VN - Ngày 26/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định số 208-QĐ/TW về thi hành Điều lệ Đảng. Quy định cụ thể nhiều nội dung mới từ tổ chức bộ máy đến phân cấp mạnh mẽ như: Đảng ủy cấp xã được quyền thành lập tổ chức cơ sở đảng; mở rộng thẩm quyền mạnh mẽ cho Đảng ủy trực thuộc cơ sở...
VOV.VN - Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký Quyết định số 207-QĐ/TW ngày 22/7/2026 thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương về tổng kết thực tiễn và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung Điều lệ Đảng (gọi tắt là Ban Chỉ đạo).
VOV.VN - Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký ban hành Quy định thi hành Điều lệ Đảng (Quy định số 208-QĐ/TW, ngày 26/7/2026).
VOV.VN - Tại hội nghị tập huấn chuyên đề năm 2026 do Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương tổ chức, ông Trần Anh Trường, Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Điều lệ, Ban Tổ chức Trung ương giới thiệu một số điểm mới trong quy định số 20-QĐ/TW, hướng dẫn thi hành Điều lệ Đảng và các hướng dẫn liên quan.